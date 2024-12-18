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Суд оставил в силе приговор экс-президенту Франции Саркози

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Фото: АР/Francois Mori
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Кассационный суд Франции оставил в силе приговор бывшему президенту страны Николя Саркози по обвинению в коррупции и торговли влиянием. Об этом 18 декабря сообщает агентство Reuters.

Бывший глава государства в 2021 году подал апелляцию на приговор, по которому ему вынесли трехлетний тюремный срок. Уточняется, что два года были отсрочены.

«Саркози будет носить электронный браслет слежения вместо того, чтобы сесть в тюрьму на последний год», — говорится в материале.

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В октябре 2023 года Саркози было предъявлено двойное обвинение в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года. Сам судебный процесс по делу о финансировании экс-лидером Ливии Муаммаром Каддафи президентской кампании Саркози 2007 года должен состояться в 2025 году. В мае текущего года для дачи показаний вызывали жену экс-президента, певицу и модель Карлу Бруни.

Весной 2018 года бывший переводчик ливийского лидера Муамара Каддафи Мифтах Миссури сообщил о финансировании Каддафи избирательной кампании Саркози.

В мае 2023 года апелляционный суд Парижа оставил в силе решение предыдущей инстанции по «делу о прослушке», согласно которому Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно. Дело базируется на перехваченных беседах экс-президента с его бывшим адвокатом Тьерри Эрзогом, в которых Саркози якобы просил помочь экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить престижный пост в Монако, а в обмен пытался достать информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании в 2012 году.

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