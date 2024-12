Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

Операция «Неман», 16+

Фото: Wink

Режиссер: Сергей Виноградов. В ролях: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Артур Харитоненко, Ольга Белинская

Премьера сериала, снятого по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии в августе 1944 года. Оперативно-разыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара Советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

20 декабря, 20:00, РЕН ТВ

Елки 11, 6+

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссеры: Александр Котт, Александр Карпиловский, Сергей Трофимов, Егор Чичканов. В ролях: Дмитрий Нагиев, Валентина Мазунина, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Маша Раскина, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов

Новые, одиннадцатые «Елки» по традиции расскажут о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем персонажам предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.

С 19 декабря в прокате

Братья, 16+

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Марк Горобец. В ролях: Филипп Киркоров, Денис Дорохов, Татьяна Догилева, Алена Савастова, Карина Андоленко, Михаил Богдасаров, Игорь Кистол, Эвклид Кюрдзидис, Софья Каштанова

Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает, что его жизнь под угрозой и он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с ним, но даже и представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками — лишь часть испытаний, которые встретятся на пути героев. Окажется ли успешной авантюра Славика?

С 19 декабря в прокате

Домовенок Кузя, 6+

Фото: Атмосфера кино

Режиссер: Виктор Лакисов. В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, София Петрова, Екатерина Стулова, Марк Богатырев, Алика Смехова, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов

Домовенок сбегает из плена Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. В этом ему помогает и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Оказывается, что сундучок сам Кузя много лет назад подарил Андрею, папе Наташи. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка в наш мир проникла Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы.

С 19 декабря в прокате

Концерт группы «Алиса», 16+

Фото: Дмитрий Локтев

Премьера юбилейного концерта группы «Алиса». В 2023 году исполнилось 40 лет группе «Алиса», к дате был приурочен тур «Алиса. XXXX». Его кульминацией стал большой концерт, который прошел в Санкт-Петербурге на главной арене спорткомплекса «Юбилейный» 10 ноября 2023 года. В программу вошли знаковые песни из альбомов разных лет, начиная с «Энергии» (1985 г.). «Мы вместе», «Красное на черном», «Стерх», «Небо славян», «Солнце встает», «Инок, воин и шут», «Трасса Е-95», «Левша», «Мама» — услышать эти и другие хиты в живом исполнении на стадионе и максимально ощутить атмосферу рок-концерта можно на телеканале РЕН ТВ.

25 декабря в 23:30, РЕН ТВ

Театр

Иуда, 16+

Фото: пресс-служба театра «Модерн»

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Лев Смирнов, Богдан Щукин, Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Алексей Багдасаров

Постановщик обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из апостолов, учеников Иисуса Христа. Все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современн­ого человека рассужд­ать и задавать себе вопросы о добре и зл­е, истинной вере и прощении, предательст­ве и любви. Зачем Иуда пошел на предательство? Какие глубокие смыслы сокрыты в этой библейской истории? Глубоко философский спектакль и одновременно почти детективная история, расследование, основанное на известных фактах, — что же на самом деле могло произойти в Гефсиманском саду?

22 декабря, 18:00, театр «Модерн»

Плохие хорошие, 16+

Фото: пресс-служба Театра Пушкина

Режиссер: Евгений Писарев. В ролях: Виктория Исакова, Дмитрий Власкин, Евгения Леонова, Кирилл Чернышенко, Ирина Бякова, Ляля Анпилогова, Алексей Рахманов

Премьера спектакля по комедии Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Событие приурочено к юбилею театра. Поддавшись сплетням, леди Маргарет Уиндермир начинает подозревать мужа в измене. Однако тот не только отказывается развеять эти подозрения, но и приглашает на светский прием по случаю дня рождения жены загадочную миссис Эрлин, о которой говорят все.

24, 25 декабря, 19:00, Театр Пушкина

Мастерская Деда Мороза, 3+

Фото: пресс-служба центра океанографии и морской биологии «Москвариум»

Режиссер: Людмила Мунирова. В ролях: Тимофей Мартынов, Людмила Мунирова, Александр Хотенов, Елена Пономарева

Театр «Ламантин» в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» известен своим уникальным форматом: здесь нет традиционной сцены и зрительного зала. Юные гости могут свободно перемещаться, играть и активно принимать участие в самом спектакле. Во время представления маленькие зрители узнают, что произойдет, если утратить веру в чудеса: исчезнет магия, а вместе с ней и Дедушка Мороз. Вернуть главного волшебника дети смогут, только выполнив ряд заданий. Вместе со Снегурочкой они сделают яркие елочные игрушки, поиграют в снежки и будут водить хоровод вокруг новогодней елки. Также у них будет возможность написать письма Деду Морозу.

До 19 января, 11:00, 13:00, 16:30, театр «Ламантин», центр океанографии и морской биологии «Москвариум», ВДНХ

Соборная площадь, 6+

Фото: Иван Руднев

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Юлия Такшина, Валерий Николаев, Дина Корзун

В декорации «Соборная площадь Москвы» состоится премьера исторического шоу о Родине и борьбе народного ополчения. Проект с использованием световых эффектов, живой музыки и видеомэппинга. Спектакль посвящен историческим событиям Смутного времени. Персонажи: Минин, Пожарский, Марина Мнишек и другие исторические личности XVI–XVII вв. Главная героиня — маленькая девочка Матрона — вместе со зрителями путешествует между прошлым и современностью, театром и кино, «высокой» и «массовой» культурой. Спектакль «Соборная площадь» — это разговор о великих личностях, национальных архетипах, представляющих разные направления власти — светской, духовной и народной.

С 21 декабря каждые выходные, 17:00, 18:30, кинопарк «Москино»

Поэтическое кафе «Луч», 12+

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра

Режиссер: Ольга Матвеева. В ролях: Евгений Сыркин, Наталья Шклярук, Кирилл Новышев, Наталья Качалкина, Андрей Исаенков, Наталья Смирнова, Юлия Пилипович, Андрей Щеткин, Полина Галкина

В основе спектакля — поэзия конца 50-х, а также и 60-х гг. «Оттепель» — время пробуждения и обретения свободы. Время запуска первых спутников и выхода человека в космос, зарождения ярких, отличных от предыдущих десятилетий театра, кинематографа, литературы. Стихи были нужны всем. Их читали на площадях и стадионах, в музеях и у памятников. В спектакле — произведения 27 поэтов, многие из которых впервые прозвучат с театральных подмостков. Среди них — песни на стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Геннадия Шпаликова, Александра Галича, песни из репертуара Майи Кристалинской и замечательные мелодии Микаэла Таривердиева.

19 декабря, 19:00, Московский Губернский театр, Малая сцена

Чебурашка. Ушастые Елки, 0+

Фото: пресс-служба Международного центра бокса

Режиссеры: Нина Чусова, Ася Желвакова. В ролях: Оксана Костецкая, Андрей Гусев, Константин Соколов, Лада Марис, Александр Космачев, Марат Абрахимов, Вилена Соколова, Марк Подлесный, Сергей Задорин

Яркая и трогательная история всеми любимого героя и его друзей, которая погружает в атмосферу чудес, дарит новогоднее настроение и тонко доносит до юных зрителей важные мысли: добро всегда побеждает, хороших людей гораздо больше, чем плохих, надо обязательно верить в лучшее. Шоу-мюзикл по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка» с песнями Сергея Жукова, цирковыми трюками и счастливым финалом. В постановке задействованы чемпионы мира по акробатике, жонглеры, артисты Cirque du Soleil и актеры популярных мюзиклов.

21 декабря – 7 января, 12:00, 15:00, 18:00, Международный центр бокса, Лужники

Концерты

Па-де-де на пальцах и для пальцев, 12+

Фото: пресс-служба Концертного зала им. П.И. Чайковского

Мировые звезды классической сцены Светлана Захарова и Вадим Репин представят праздничную программу «Па-де-де на пальцах и для пальцев». Совместный проект был впервые показан в 2014 году. Единая драматургическая линия связывает череду скрипичных пьес в исполнении Вадима Репина и хореографических номеров, воплощенных Светланой Захаровой и звездами Большого театра: Михаилом Лобухиным, Артемием Беляковым и Денисом Захаровым. Музыкальная композиция построена на произведениях более десяти великих композиторов, среди которых Сен-Санс, Чайковский, Бизе, Глазунов, Паганини, Пьяццолла.

19 декабря, 19:00, Концертный зал им. П.И. Чайковского

Уитни Хьюстон Шоу, 6+

Фото: пресс-служба симфонического оркестра Москвы «Русская филармония»

Легендарные хиты мегазвезды в исполнении певицы Белинды Дэвидс, симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и бэк-вокала. В программе I Will Always Love You, I Have Nothing, Run to you, Queen Of The Night, I’m Your Baby Tonight, I Wanna Dance With Somebody и другие композиции Хьюстон. Белинда Дэвидс — солистка мирового проекта Whitney Houston Show, победительница National Tribute Music Awards 2019, участница Got Talent.

21 декабря в 13:00, Дом музыки, Светлановский зал

Горшенев. На бис, 12+

Фото: пресс-служба проекта «Горшенев»

Алексей Горшенев и музыканты проекта «Горшенев» впервые представили программу «ХХ лет альбомам «Столкновение» и «Фаворит Солнца» в Москве в октябре этого года — громко, ярко и при аншлаге. По просьбам поклонников коллектив даст ранее не планировавшийся концерт «На бис!», где снова прозвучат все песни из этих двух альбомов и, конечно, главные хиты «Кукрыниксов». К шоу в Москве присоединится специальный гость — Дмитрий Гусев, композитор и гитарист группы «Кукрыниксы».

21 декабря, 19:00, 1930 Moscow

Музеи

Храм Минервы. К 270-летию Московского университета, 0+

Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля

Проект познакомит посетителей музея с богатой историей одного из старейших учебных заведений России, начиная с его основания императрицей Елизаветой Петровной в 1755 году и заканчивая царствованием Александра I, даровавшего университету его первый устав. Экспозиция подчеркивает особую связь университета и Кремля. Выставка включает семь разделов: представлены книги и гравюры из библиотеки Ивана Ивановича Шувалова — первого куратора университета, ранние издания трудов Михаила Ломоносова и его учеников, которые в дальнейшем стали профессорами, и серия исторических медалей, программу которой разрабатывал М.В. Ломоносов. Также — оригинальный архитектурный чертеж здания университета Матвея Казакова и автограф Екатерины II, мемориальные вещи, уникальные документы, скульптурные и живописные портреты XVIII – начала XIX века.

С 20 декабря по 26 марта, Оружейная палата, Парадный вестибюль

Хорошо, что вы зеленый…, 0+

Фото: пресс-служба Музея Востока

Новогодняя выставка для всей семьи. Заканчивается Год Зеленого Дракона, который передает «бразды правления» Зеленой Змее. Этот цвет в восточной символике считается сакральным. Далеко не все готовы признать красоту и привлекательность рептилий и земноводных. Тем не менее они нередко становятся объектами произведений восточного искусства. В экспозиции будет представлено более 200 экспонатов из собрания Государственного музея Востока, многие из которых демонстрируются впервые.

С 25 декабря по 16 февраля, Музей Востока

История в миниатюре — взгляд сквозь века, 0+

Фото: пресс-служба Музея Победы

Новогодняя выставка Музея Победы. Экспозиция рассказывает о традициях празднования Нового года, подарках и елочных игрушках, а также о военной истории нашей страны. Можно будет увидеть уникальную коллекцию открыток «Солдаты Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», коллекцию игрушек, выполненную по эскизам Михаила Шемякина к легендарному балету «Щелкунчик», композицию «Рождество Христово» с фигурками святых, а также более 100 оловянных солдатиков. В них можно угадать изображения правителей России — Рюрика, Юрия Долгорукого, Александра Невского, Петра Первого, Екатерины Великой, Ленина, Сталина.

До 12 января, Музей Победы

100 лет и балет. Елка к юбилею музея, 0+

Фото: пресс-служба Музея современной истории России

Год своего 100-летия музей завершает выставкой-праздником с роскошной трехметровой елкой, украшенной изысканным фарфором, под сказочную музыку Чайковского из балета «Щелкунчик». В экспозиции — около 70 скульптур из коллекции балетного фарфора Аллы Демидовой. Среди них, например, знаменитый сервиз «Русский балет», выполненный на Императорском фарфоровом заводе по эскизу росписей Алексея Воробьевского, тематические кофейные пары. Кроме того, на выставке можно увидеть пуанты народной артистки СССР Ольги Лепешинской, балетные костюмы и аксессуары, живопись, графику, афиши и плакаты, фотографии артистов, книги.

До 26 января, музей «Пресня»

Родион Щедрин. Семейный архив, 6+

Фото: пресс-служба Музея-квартиры М.М. Плисецкой

Камерная выставка в Музее-квартире М.М. Плисецкой. Проект собрал уникальные фотографии и личные вещи знаменитого композитора из собрания БТМ. В коллекции Бахрушинского музея хранится почти 10 тыс. предметов, связанных с жизнью и творчеством Родиона Щедрина и его супруги, великой балерины Майи Плисецкой. Родион Щедрин — автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.

До 2 февраля, Музей-квартира М.М. Плисецкой

Новые выставки в арт-пространстве Cube.Moscow 0+

Фото: предоставлено пресс-службой Cube.Moscow

В большом зале арт-пространства Cube.Moscow MSCA Gallery открывает масштабную экспозицию молодого искусства «Основные ингредиенты», где можно увидеть работы 20 художников — студентов Московской школы современного искусства. Тема выставки сосредоточена на личной мифологии авторов. Среди новых экспозиций — несколько проектов, посвященных наступающим новогодним праздникам. В лектории Cube.Moscow Kupol Gallery открывает выставку «Рождество, подаренное Бергманом», вдохновленную фильмом культового шведского режиссера Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». А TRIPTYCH Gallery представляет коллективный проект «Каждый в детстве верил в чудо» — ностальгическую предновогоднюю выставку, которая предлагает зрителю окунуться в самые теплые воспоминания о детстве и беззаботных счастливых днях.

С 21 декабря 2024 по 15 января 2025 года, арт-пространство Cube.Moscow (Тверская, 3)

Три персональные выставки художников PA Gallery в «ГРАУНД Солянке» 0+

Фото: предоставлено PA Gallery

В экспозиции персональной выставки Алисы Гореловой «Здесь обитают драконы. Hic sunt dracones» — новая серия крупноформатных живописных работ художницы с узнаваемыми пластическими приемами изображения телесности и обращенных к теме необъяснимого. Новый проект Андрея Сяйлева «Насекомые против феодалов» выстроен в формате музея альтернативной истории. В экспозицию вошла новая видео-арт-работа Сяйлева, продолжающая его художественное исследование темы межвидовых взаимоотношений. На соло-выставке Анны Казьминой можно увидеть новые керамические объекты, которые созданы в рамках ее проекта «Искусство абиогенеза», посвященного художественному исследованию витальных и творческих энергий в нашем мире. Также в рамках проекта «ГРАУНД Солянки» «Фильм художника» можно будет увидеть видеоработу Анны Казьминой «Концентрация напряжения».

С 20 декабря 2024 по 16 февраля 2025 года, «ГРАУНД Солянка» (ул. Солянка, 1/2, с. 2)

Будущее воспоминаний 6+

Фото: предоставлено Art PR

Масштабный выставочный проект «Будущее воспоминаний» посвящен истории и дальнейшему развитию объекта культурного наследия федерального значения «Дом Демидова, 1790 г.», судьба которого неразрывно связана с важнейшими моментами русской культуры, науки и искусства. Строившийся как усадьба Демидовых, дом впоследствии перешел во владение князя Михаила Петровича Голицына. Его стены хранят память о знаменитых владельцах и происходивших здесь событиях, но история особняка далека от завершения. Обращаясь к теме памяти, участники проекта исследуют события прошлого сквозь призму современности, в которой всегда есть место для планов на будущее. Таким образом, каждый посетитель выставки стал участником пространственно-временной экспозиции, созданной кураторами и российскими художниками.

Дом Демидова на Новой Басманной, до 25 апреля 2025 года

Фестивали

Хомякон, 6+

Масштабный фестиваль поп-культуры «Хомякон» пройдет в Москве. Партнеры мероприятия — Bubble Comics, «Плюс Студия» и «Яндекс Афиша». Специальный гость мероприятия — Марк Эйдельштейн, звезда фильма «Анора», ставшего хитом наградного сезона. На «Хомяконе» появятся Юра Борисов, Гоша Куценко, Тихон Жизневский, Саша Сулим, а также актеры Виталия Корниенко и Рузиль Минекаев, которые расскажут о работе над семейной картиной «Буратино», и многие другие звездные гости. Первый день фестиваля завершит выступление популярной k-pop группы из Казахстана «NOMADS». Кроме того, состоится эксклюзивная премьера спецэпизода из вселенной «Кибердеревни» — «Кибертакси». 21 декабря на главную сцену масштабного события выйдет рок-группа Chili Cheese, фронтмен которой Сергей Горошко сыграл Сергея Разумовского в фильмах про Майора Грома. А завершится «Хомякон» выступлением группы «Комната культуры» и ее лидера Жени Трофимова.

С 20 по 22 декабря, «Экспоцентр»

Фестик Зима × STUDIO 21 B-Day, 18+

Фото: пресс-служба «Европейской медиагруппы»

В новом пространстве московского ДК «Кристалл» STUDIO 21 громко отметит своё семилетие. В этот вечер команда «Диско клуба» проведет ежегодный «Фестик» и вместе с топовыми артистами поздравит единственную в России хип-хоп радиостанцию с днем рождения. Вспомнить все самые яркие события 2024-го и подвести итоги помогут Dj Stonik1917, «Мальбэк», Mirèle, Philipp Gorbachev, Бизае, «Стерео Ширина» и Хаски. Диджей-сеты сыграют Biicla & Friends, Arkadich, Dominique Mara, Mashkov, Sputnik, Wasta. Конечно, не обойдется без сюрпризов. Зрителей ждут выступления секретных звездных гостей.

21 декабря, 18:00, ДК «Кристалл»