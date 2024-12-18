Премьер Словакии призвал сохранить транзит газа из РФ в Европу через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских союзников найти способ продолжения поставок российского газа через Украину, когда закончится действие транзитного соглашения. Об этом в среду, 18 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

По словам Фицо, Словакия, являющаяся одним из ключевых покупателей газа из России, рискует потерять ежегодный доход в размере €500 млн ($525 млн) от транзитных сборов.

«Мы просто позволим этому трубопроводу пересохнуть? Во имя чего, потому что вам не нравятся русские? Хорошо, мне они нравятся», — сказал политик.

Он также отметил, что сохранение поставок важно и для Украины, поскольку позволит ей сохранить транзитные маршруты.

Срок действия транзитного договора на прокачку газа из России истекает 31 декабря. В связи с приближающейся датой прекращения договора Фицо планирует обсудить в четверг возможные решения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в этот день бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил «Известиям», что остановка транзита газа РФ через Украину привела его страну к энергетическому кризису. Он призвал Кишинев восстановить диалог с Москвой по этому вопросу. В свою очередь, депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст выступил за переговоры с Россией о поставках природного газа по оставшемуся участку «Северного потока».

Накануне Bloomberg сообщило, что ключевые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита газа через Украину в 2025 году. В то же время, снова увеличилась доля газового импорта из России в европейские страны, страна остается одним из крупнейших поставщиков энергоресурса.

До этого, 13 декабря, Фицо рассказал, что Словакия ведет переговоры по продолжению поставок газа по украинской территории, но затем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль исключил продление договора о транзите.

Российское руководство не раз обращало внимание, что страна не отказывалась от транзитных поставок газа в Европу, но для их продления европейские страны должны договариваться с Киевом. По оценке аналитика Игоря Юшкова, остановка транзита российского газа через Украину в январе грозит Европе существенным скачком цен, от которого пострадают население и бизнес.