Аналитик оценил последствия для ЕС от прекращения транзита газа РФ через Украину

Остановка транзита российского газа через Украину в январе грозит существенным скачком цен, вся Европа пострадает, в том числе бизнес, население. Об этом 18 декабря «Известиям» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на заявление словацкой газовой компании SPP сообщило, что ключевые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита газа через Украину в 2025 году. Отмечалось, что самой Словакии остановка поставок обойдется более чем в €220 млн ($231 млн) на закупку и транзит газа из другого источника, а на Украине «приведет к необратимому ущербу украинской газовой инфраструктуре».

«Эту декларацию они подписали, потому что руководство Евросоюза начало делать странные заявления, компании просто не могли остаться в стороне. Есть риск прекращения транзита через Украину, вполне реальный, а значит, европейский рынок лишится примерно 15 млрд куб. м в год. Это довольно существенные объемы. Тем более если транзит остановится 1 января, в разгар отопительного сезона, то, конечно, это может вызвать скачок цен, довольно существенный, особенно если похолодает. Пострадает бизнес, прежде всего потребитель, население», — сказал Юшков.

Эксперт обратил внимание на то, что «европейский бизнес наконец подал голос и заговорил о рациональных вещах». Он отметил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину пострадают абсолютно все потребители в Европе.

Юшков предупредил, что подобный шаг грозит ростом расходов на закупки газа в Евросоюзе (ЕС). Он напомнил, что российское предложение трубопроводного газа — самое лучшее на рынке.

«Для всех, обязательно для тех, кто покупает российский газ, это будет удар вдвойне. То есть Словакия, например, лишится еще и транзитных денег, потому что через нее прокачивается газ дальше в Австрию. <...> Вся остальная Европа пострадает просто от того, что цены поднимутся», — заключил аналитик.

До этого, 13 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о том, что страна ведет переговоры по продолжению поставок газа по украинской территории. При этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил 16 декабря, что Киев не собирается продлевать договор о транзите газа. В свою очередь в Молдавии на фоне ситуации с 16 декабря ввели чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса.

Вице-премьер России Александр Новак 6 ноября указал на то, что европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа из РФ по территории Украины, а российская сторона готова поставлять энергоресурс. При этом из-за ненадежности Украины в этой сфере ряд государств оказался в сложном положении, отметил он.

До этого, 5 сентября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину. По словам Путина, компания «Газпром» намерена исполнять все свои обязательства по долгосрочным контрактам, в том числе по транзиту. Он уточнил, что договор по поставке газа через Украину заканчивается 31 декабря.