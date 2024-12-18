Bloomberg сообщило об увеличении доли газового импорта из России в Европу

Доля газового импорта из России в европейские страны снова увеличилась, страна остается одним из крупнейших поставщиков газа в Европу. Об этом 17 декабря сообщило агентство Bloomberg.

«Россия остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей на континенте, а цель Европейского союза по прекращению зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году представляется труднодостижимой», — отмечается в публикации.

В издании отметили, что на данный момент европейцы платят больше за энергию, и некоторые из наиболее энергоемких отраслей промышленности изо всех сил пытаются оставаться конкурентоспособными. Так, дорогостоящая энергия остается одной из причин, по которой такие компании, как Volkswagen AG и BASF SE, испытывают трудности.

«Европейские клиенты России часто были связаны жесткими долгосрочными контрактами, от которых было нелегко отказаться. Переход может быть дорогостоящим, поскольку ожидается, что доступные поставки на мировом газовом рынке останутся ограниченными по крайней мере еще год, пока не появится новая волна поставок из стран-экспортеров, таких как США и Катар», — добавило агентство.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на заявление словацкой газовой компании SPP сообщило, что ключевые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита газа через Украину в 2025 году. Отмечалось, что самой Словакии остановка поставок обойдется более чем в €220 млн ($231 млн) на закупку и транзит газа из другого источника, а на Украине «приведет к необратимому ущербу украинской газовой инфраструктуре».

До этого, 13 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о том, что страна ведет переговоры по продолжению поставок газа по украинской территории. При этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил 16 декабря, что Киев не собирается продлевать договор о транзите газа. В свою очередь, в Молдавии на фоне ситуации с 16 декабря ввели чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса.

Вице-премьер России Александр Новак 6 ноября указал на то, что европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа из РФ по территории Украины, а российская сторона готова поставлять энергоресурс. При этом из-за ненадежности Украины в этой сфере ряд государств оказался в сложном положении, отметил он.