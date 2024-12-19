След к концу тоннеля: переговоры о заложниках в Газе близки к завершению

Переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников сейчас активно ведутся, сообщили «Известиям» в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Там выразили надежду, что в ближайшее время пленники смогут вернуться домой. Источник в движении ХАМАС подтвердил «Известиям», что большая часть вопросов была решена, соглашение скоро будет достигнуто, если Израиль не станет выдвигать дополнительные требования. При этом арабские СМИ пишут, что подписание сделки можно ожидать уже в конце этой недели, если не возникнет новых трудностей.

Заключение сделки по Газе на финальной стадии

Вооруженный конфликт в секторе Газа близится к своему завершению, многое указывает на то, что переговоры об освобождении заложников вступили в решающую фазу. Еврейское государство надеется, что пленников скоро отпустят. Об этом «Известиям» рассказал советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

— Переговоры об освобождении заложников находятся в интенсивной фазе. Израиль надеется, что в ближайшем будущем все наши заложники смогут вернуться домой, — заявил он «Известиям».

Источник в ХАМАС подтвердил редакции, что большая часть спорных вопросов уже согласована.

— Большинство вопросов закрыто. Соглашение скоро может быть достигнуто, если оккупант (Израиль. — «Известия») не будет навязывать новые требования, — отметил собеседник «Известий».

Арабские СМИ пишут, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа достигли «почти финальной» стадии, а подписания соглашения можно ожидать уже в конце этой недели, если не возникнет новых осложнений.

Напомним, всего сейчас в Газе удерживаются 100 заложников, включая тех, кого считают погибшими. Среди пленников два гражданина РФ — Александр Труфанов и Максим Харкин. Руководство ХАМАС считает их израильскими военными, но этих мужчин готовы освободить в первую очередь в качестве жеста уважения к России, если будет заключена сделка.

Международные посредники, включая Египет и Катар, играют ключевую роль в переговорном процессе. Стороны обсуждают формат обмена, количество освобожденных заложников, включая женщин и детей, а также ответные шаги со стороны Израиля, касающиеся вывода войск из Газы и освобождения палестинских заключенных.

— Египет всегда работал над тем, чтобы разблокировать эту трагическую замороженную проблему. Каир был заинтересован в активизации переговоров. Он работает над прекращением огня, пусть даже и временным. Это приведет к всеобъемлющему прекращению огня, достижению спокойствия и, возможно, даже всеобъемлющего урегулирования. Каир продолжает придерживаться этого подхода, — рассказал «Известиям» египетский специалист по международным отношениям Тарек аль-Бардиси.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади сообщал «Известиям», что движение изучает переданное Египтом новое предложение по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками.

В течение двух дней в Каир прибудут для завершения обсуждения соглашения делегации ХАМАС и Израиля, пишет газета Al Araby Al Jadeed. По данным издания, встречи в Катаре с участием израильской переговорной группы по техническим вопросам во многом способствовали разрешению спорных аспектов сделки.

Несмотря на появившийся оптимизм, по данным портала Axios, разрывы между Израилем и ХАМАС остаются значительными. Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и директор ЦРУ Билл Бернс сейчас находятся в Дохе, где пытаются устранить оставшиеся пробелы.

Соглашение по прекращению огня в Газе

Арабские СМИ достаточно подробно раскрыли основные пункты соглашения, которое предполагает поэтапное прекращение огня и постепенное выполнение обязательств обеих сторон.

На первом этапе, длительность которого составит от 45 до 60 дней, стороны обязуются прекратить огонь, израильская армия выводит войска из городов Газы, но при этом сохраняет частичное присутствие в Филадельфийском коридоре между Египтом и сектором Газа и коридоре Нецарим, делящем сектор на южную и северную части. Женщины и дети получают разрешение вернуться на север Газы сразу. Возвращение мужчин будет осуществляться позже — постепенно и по согласованному механизму.

Движение ХАМАС на первом этапе обязуется передать около 30 израильских пленников (в том числе тела погибших). Взамен еврейское государство освободит неопределенное количество палестинских заключенных, включая десятки тех, кто приговорен к пожизненным срокам. КПП «Рафах» перейдет под управление Палестинской автономии. Переход будет осуществляться постепенно под контролем Египта.

По данным источников различных СМИ, ХАМАС пошло на значительные уступки, отказавшись от требований полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе. Тем не менее движение добилось гарантий, что дальнейшие этапы соглашения включат реализацию этого условия.

После того, что произошло в Сирии и Ливане, у сил сопротивления больше нет возможности поддерживать военный потенциал, и ХАМАС следует согласиться на сделку, говорит «Известиям» иранский специалист по международным отношениям Хади Исса Далул.

— «Бригады Аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС. — «Известия»), йеменское движение «Ансар Аллах», шиитское ополчение Ирака «Хашд аш-Шааби», к сожалению, оказались в очень трудном положении в результате выхода Сирии из оси сопротивления, а также ослабления Ливана, уменьшения количества основных военных баз и потенциала «Хезболлы». Больше нет возможности для объединения сил сопротивления, — считает он.

Несмотря на достигнутый прогресс, в список освобождаемых палестинских заключенных не вошли высокопоставленные деятели, такие как Марван Баргути (один из лидеров ФАТХ), Ахмед Саадат (генсек «Народного фронта освобождения Палестины») и другие. Этот вопрос остается открытым, и его обсуждение может стать частью следующих этапов переговоров.

Длительная задержка в контактах угрожает дальнейшим ухудшением и без того катастрофического положения мирных жителей в Газе, которые продолжают страдать от нехватки продовольствия, воды и медицинской помощи, а израильское общество активно требует скорейшего возвращения заложников.

Впрочем, на фоне интенсивных переговоров активизировались и боевые действия. 11 декабря из сектора Газа по Израилю были выпущены четыре ракеты, что стало редким событием, учитывая ослабление ХАМАС. Израильская армия также продолжает наносить удары. Только за последние сутки, по данным палестинского минздрава, в результате израильских обстрелов погибли по меньшей мере 38 человек и 203 ранены.