СМИ сообщили о согласии ХАМАС отпустить некоторых заложников
Радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось отпустить больных и пожилых заложников. Об этом 18 декабря сообщило издание Al-Arabiya.
«ХАМАС согласилось освободить больных, пожилых людей и пленных женщин-солдат», — пишет Al-Arabiya в своем аккаунте в социальной сети Х (бывш. Twitter).
По словам издания, это «значительный прорыв» в одном из вопросов, касающихся ситуации в секторе Газа.
Накануне телеканал Al Hadath передавал, что ХАМАС и власти Израиля уже к концу декабря могут достичь соглашения по освобождению заложников. Тогда же сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направится в Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Издание Al Jazeera отмечало, что с начала палестино-израильского конфликта число погибших достигло 45 028 палестинцев, при этом ранены 106 962 человека.
До этого, 16 декабря, в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сообщили «Известиям», что порядка 8 тыс. беременных женщин в Газе находятся в условиях голода. В фонде добавили, что в таких условиях в Газе живет по меньшей мере 345 тыс. человек, в том числе 38 тыс. девочек-подростков.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.