Эксперт объяснила падение курса гривны и предрекла его дальнейшее ослабление

Курс гривны по отношению к доллару продолжает снижаться, поскольку проблемы экономики Украины носят катастрофический характер. В скором времени он продолжит дальнейшее падение в первом полугодии к отметкам 43–45 гривен за американскую нацвалюту. Таким мнением 18 декабря поделилась с «Известиями» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Так она оценила сообщение украинского издания «Страна.ua» о том, что Национальный банк Украины ускорил девальвацию гривны, и курс доллара по отношению к ней достиг исторического максимума. На среду, 18 декабря, был установлен курс на уровне 41,82 гривны за доллар.

Она напомнила, что Национальный банк Украины с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар, но в октябре 2023-го было заявлено об отмене фиксированного курса гривны к доллару и переходе на режим управляемой гибкости, предполагающей, что курс определяется операциями на межбанковском валютном рынке в соответствии со спросом и предложением под контролем Нацбанка.

«Гривна начала заметно ослабляться с декабря 2023 года, когда за доллар стали впервые предлагать 37 гривен. В конце ноября курс украинской валюты установил антирекорд, достигнув 41,5 за доллар, после чего продолжил движение вниз, еще четырежды обновив исторические минимумы. Такая динамика наблюдается на фоне резкого роста цен, превысившего в прошлом месяце 11,2% в годовом выражении. На фоне этого Нацбанк Украины 12 декабря повысил учетную ставку с 13 до 13,5%», — объяснила Веретенникова.

По ее словам, доходы Украины в текущих условиях во многом определяются внешними кредитами, номинированными в долларах и евро.

«При этом правительству сейчас требуется больше гривен, поскольку в конце года ему необходимо финансировать повышенный объем социальных платежей и выплат. Таким образом, девальвация курса ближе к концу года требуется властям для финансирования растущих расходов в условиях одновременного наращивания расходов на оборону. Помимо этого, давление на курс гривны оказывает увеличение валютной либерализации и действия Нацбанка на межбанковском рынке», — объяснила эксперт.

По ее словам, курс уже в скором времени поднимется выше 42 гривен за доллар и продолжит дальнейшее падение в первом полугодии к отметкам 43–45 гривен за доллар.

В августе партнер Capital Lab Евгений Шатов сообщил о том, что украинская нацвалюта может ослабнуть до 43–45 гривен за доллар. Он напомнил, что в середине февраля 2022 года курс гривны к доллару был примерно на уровне в 29,5.