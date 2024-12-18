Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова
Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с властями РФ по задержанию гражданина республики по делу об убийстве двух военнослужащих: начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом 18 декабря сообщили в дипмиссии республики.
«Дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами страны пребывания и уточняет информацию о задержанном по подозрению в совершении данного деяния», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Ранее в этот день Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве Кириллова и его помощника. В ходе допроса злоумышленник пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Игорь Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, работал бесстрашно и никогда не прятался за спинами других. В свою очередь, посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник заявил, что доказательства, приводимые генералом, были угрожающими и болезненными для противников России.
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого погибли военнослужащие. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США не причастны и никак не содействовали теракту.