Алиев заявил об инфраструктуре НАТО на границе Азербайджана и Армении

На границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей от Евросоюза (ЕС) создана инфрастркутура НАТО. Об этом 18 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами, с армянской стороны, создана инфраструктура НАТО», — сказал он «РИА Новости».

Алиев уточнил, что вопрос о направлении наблюдателей был согласован с Баку в 2022 году. По его словам, изначально была достигнута договоренность о размещении ограниченного контингента ЕС на срок два месяца, однако миссия была продлена без согласования с азербайджанской стороной. Кроме того, количество наблюдателей увеличилось на 200 человек, заключил президент.

Ранее, 20 марта, парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Соглашение регулирует деятельность миссии ЕС в Армении, а также уточняет функции миссии на территории республики.

До этого, 30 августа Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ. Позднее политолог Артур Атаев заявил «Известиям», что мирное соглашение между странами не гарантирует полного прекращения военных действий в будущем, документ лишь на время стабилизирует ситуацию.

1 ноября эксперт КГ «Полилог» Глеб Беляков указал на то, что прогресс в переговорах Баку и Еревана есть, но прорыва нет и процесс затянулся.

Отношения Армении и Азербайджана были обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха. 5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, которая включала в себя и Нагорный Карабах. Несмотря на это, на границе Азербайджана и Армении всё еще периодически происходят вооруженные столкновения.

Мониторинговая миссия ЕС в Армении была запущена 23 января 2023 года. Ее целями были названы содействие стабильности в приграничных районах Армении, укрепление доверия и безопасности людей в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном и помощь нормализации отношений между двумя государствами. Миссию разместили в городе Ехегнадзор в Вайоцдзорской области республики. Численность сотрудников изначально составляла 100 человек.