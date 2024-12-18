На Кубани собирают мазут на береговой линии протяженностью 49 км

В Краснодарском крае на береговой линии протяженностью 49 км ведутся работы по устранению мазута после чрезвычайной ситуации (ЧС), которая произошла с танкерами. Об этом 18 декабря сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Группировка МЧС России патрулирует 70 км берега в районе разлива нефтепродуктов. В Темрюкском и Анапском районах очищаются 49 км береговой линии. Патрульные группы будут дежурить круглосуточно», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Черноморское побережье очищают более тысячи спасателей и волонтеров, а также около сотни единиц техники.

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты после ЧП с танкерами на Кубани вынесло на берег на десятки километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Кондратьев добавил, что в двух муниципалитетах были экстренно развернуты оперштабы под председательством глав МО.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. В главном управлении МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия были задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

16 декабря министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что пока рано говорить о том, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря, и из-за температурных режимов мазут остается на дне. По его словам, водолазы обследуют останки судов и, соответственно, дадут свое заключение.