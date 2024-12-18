Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА
Сюжет:

На Кубани собирают мазут на береговой линии протяженностью 49 км

0
Фото: МЧС РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Краснодарском крае на береговой линии протяженностью 49 км ведутся работы по устранению мазута после чрезвычайной ситуации (ЧС), которая произошла с танкерами. Об этом 18 декабря сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Группировка МЧС России патрулирует 70 км берега в районе разлива нефтепродуктов. В Темрюкском и Анапском районах очищаются 49 км береговой линии. Патрульные группы будут дежурить круглосуточно», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Черноморское побережье очищают более тысячи спасателей и волонтеров, а также около сотни единиц техники.

Штормовое предубеждение: что могло привести к трагедии в Керченском проливе
Конструкция танкеров, созданных для перевозок по рекам, не была рассчитана на морской шторм

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты после ЧП с танкерами на Кубани вынесло на берег на десятки километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Кондратьев добавил, что в двух муниципалитетах были экстренно развернуты оперштабы под председательством глав МО.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. В главном управлении МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия были задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

16 декабря министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что пока рано говорить о том, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря, и из-за температурных режимов мазут остается на дне. По его словам, водолазы обследуют останки судов и, соответственно, дадут свое заключение.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024