Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Кремль не контактировал с командой Трампа по поездкам его спецпосланника Келлога

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кремль не обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом поездки его спецпосланника по Украине Кита Келлога. Об этом 18 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видели соответствующее сообщение СМИ о том, что такие поездки планируются. Но каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было», — сказал Песков.

Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор

Накануне, 17 декабря, агентство Reuters сообщило, что в начале января Келлог посетит Киев и несколько других европейских столиц, но в Москву он ехать не планирует. Команда спецпосланника Трампа по Украине работает над организацией с руководством стран в тех городах, куда Келлог собирается нанести визит. Агентство обратило внимание, что время, выбранное для европейской поездки, показывает срочность, с которой Трамп относится к урегулированию на Украине.

Трамп 16 декабря указал, что сможет ответить на вопрос о возможных территориальных уступках Киева только после «первой встречи с лидерами России и Украины». Избранный президент тогда рассказал, что усиленно прорабатывает прекращение конфликта и уже достиг «небольшого прогресса».

До этого, 3 декабря, был опубликован написанный в апреле «План Келлога» по урегулированию украинского кризиса. В нем Келлог предлагает прекратить политическую изоляцию РФ, оказать давления на Москву и Киев, активизировать усилия по стимулированию мирного урегулирования. Спецпосланник Трампа считает, что освобожденные территории нужно сохранить за Россией, ослабить санкции и нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.

В Службе внешней разведки (СВР) 29 ноября указали на желание НАТО заморозить конфликт для восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Песков 20 ноября указал, что заморозка украинского кризиса не подходит РФ, и напомнил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024