Кремль не контактировал с командой Трампа по поездкам его спецпосланника Келлога
Кремль не обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом поездки его спецпосланника по Украине Кита Келлога. Об этом 18 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы видели соответствующее сообщение СМИ о том, что такие поездки планируются. Но каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было», — сказал Песков.
Накануне, 17 декабря, агентство Reuters сообщило, что в начале января Келлог посетит Киев и несколько других европейских столиц, но в Москву он ехать не планирует. Команда спецпосланника Трампа по Украине работает над организацией с руководством стран в тех городах, куда Келлог собирается нанести визит. Агентство обратило внимание, что время, выбранное для европейской поездки, показывает срочность, с которой Трамп относится к урегулированию на Украине.
Трамп 16 декабря указал, что сможет ответить на вопрос о возможных территориальных уступках Киева только после «первой встречи с лидерами России и Украины». Избранный президент тогда рассказал, что усиленно прорабатывает прекращение конфликта и уже достиг «небольшого прогресса».
До этого, 3 декабря, был опубликован написанный в апреле «План Келлога» по урегулированию украинского кризиса. В нем Келлог предлагает прекратить политическую изоляцию РФ, оказать давления на Москву и Киев, активизировать усилия по стимулированию мирного урегулирования. Спецпосланник Трампа считает, что освобожденные территории нужно сохранить за Россией, ослабить санкции и нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.
В Службе внешней разведки (СВР) 29 ноября указали на желание НАТО заморозить конфликт для восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Песков 20 ноября указал, что заморозка украинского кризиса не подходит РФ, и напомнил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.