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Reuters сообщило о визите спецпосланника Трампа в Киев в начале января

Reuters: спецпосланник Трампа по Украине Келлог посетит Киев в начале января
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Фото: TASS/Andrew Kravchenko
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Спецпосланник по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев в начале января. Об этом 17 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Новый спецпосланник по Украине избранного президента Дональда Трампа в начале января посетит Киев и несколько других европейских столиц, поскольку следующая администрация пытается как можно скорее положить конец [украинскому конфликту]», — говорится в публикации.

Уточняется, что Келлог не планирует посещать Москву во время поездки в Европу. Вместо этого он посетит высших руководителей в Киеве. Кроме того, на данный момент его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж, добавили источники агентства.

«Ожидается, что встречи будут сосредоточены на «установлении фактов» от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах, сообщили источники. Тем не менее запланированная поездка иллюстрирует срочность, которую избранный президент придал прекращению конфликта на Украине», — обратил внимание Reuters.

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Ранее, 16 декабря, Трамп заявил, что сможет ответить на вопрос о возможных территориальных уступках Киева после «первой встречи с лидерами России и Украины». Тогда же он сообщил, что усердно работает над прекращением украинского конфликта и уже достиг «небольшого прогресса».

13 декабря спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы. По его словам, избранный президент США способен на решительные действия по урегулированию конфликтов.

До этого, 3 декабря, был опубликован написанный в апреле «План Келлога» по урегулированию украинского конфликта, автором которого является будущий спецпосланник Трампа. По его мнению, необходимо прекратить политическую изоляцию РФ, оказание давления на Москву и Киев, а также начать стимулировать мирное урегулирование более активно. Келлог предложил сохранение освобожденных территорий Россией, ослабление санкций и нормализацию отношений с США.

29 ноября в Службе внешней разведки (СВР) указали на желание НАТО заморозить конфликт на Украине для восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что Запад планирует использовать временное замораживание конфликта для восстановления украинской армии и подготовки к будущему наступлению.

Однако еще 20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине не подходит России. При этом он отметил, что глава государства Владимир Путин готов к контактам и переговорам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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