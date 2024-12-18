Запуск японской частной ракеты Kairos провалился во второй раз
Пуск частной ракеты Kairos 2 японской компании Space One провалился во второй раз. Об этом 18 декабря сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что изначально планировалось отсоединить пять спутников, которые транспортировала ракета, спустя 50 минут после запуска на высоте около 500 км и вывести на орбиту. После отделения первой ступени возникли неполадки, после чего компания признала невозможность реализации миссии и приняла решение о прерывании полета.
«По данным компании, было совершено отделение первой ступени от обтекателя ракеты, однако из-за неполадок запуск не удался», — говорится в публикации.
Телеканал уточняет, что компания внимательно расследует причину неполадок.
О запуске ракеты частная космическая компания Space One сообщала ранее в тот же день. Он производился со стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма.
14 декабря Space One отложила запуск ракеты Kairos со спутниками из-за сильного ветра. На следующий день, 15 декабря, запуск также был отложен.
До этого, 13 марта, первая частная японская ракета взорвалась сразу после пуска. Полет Kairos длился всего несколько секунд. Неудачный запуск осуществила компания Space One. Ракета несла правительственный спутник весом около 100 кг.
Незадолго до этого, 9 марта, запуск частной ракеты Kairos также откладывали. Он должен был пройти в 11:01 (05:01 мск), но после финального отсчета ракета не сдвинулась с места. Через несколько минут сообщили, что запуск отложен до 11:17 (5:17 мск). Однако и тогда ракета не полетела.