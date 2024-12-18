Реклама
Прямой эфир
Общество
Аналитики назвали самую популярную схему мошенничества с недвижимостью
Экономика
Аксаков спрогнозировал снижение ключевой до 17% в первой половине 2025 года
Общество
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде
Мир
Евродепутат рассказал о последствиях антироссийских санкций для ЕС
Авто
Стали известны сроки запуска производства «УАЗов» на Кубе
Наука и техника
Застрявший на МКС экипаж Starliner вернется на Землю в марте 2025 года
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над тремя регионами России
Общество
Юрист назвал допустимый для отказа перечень дополнительных коммунальных услуг
Мир
Посол РФ заявил о необходимости прямых рейсов между Россией и Бразилией
Спорт
FIFA назвала нападающего «Реала» Жуниора лучшим игроком года
Общество
В Архангельске возбуждено уголовное дело из-за отравления 20 детей в больнице
Мир
В Тихом океане у курильского острова Симушир танкер потерял ход
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Вануату
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в ряде регионов РФ
Наука и техника
Запуск японской частной ракеты Kairos провалился во второй раз
Мир
В МИД Приднестровья заявили об уклонении Молдавии от совместного решения по газу
Экономика
Аксаков спрогнозировал укрепление рубля ниже 100 в следующем году
Мир
Bloomberg сообщило об увеличении доли газового импорта из России в Европу
Сюжет:

Запуск японской частной ракеты Kairos провалился во второй раз

NHK: запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей
0
Фото: NHK
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пуск частной ракеты Kairos 2 японской компании Space One провалился во второй раз. Об этом 18 декабря сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что изначально планировалось отсоединить пять спутников, которые транспортировала ракета, спустя 50 минут после запуска на высоте около 500 км и вывести на орбиту. После отделения первой ступени возникли неполадки, после чего компания признала невозможность реализации миссии и приняла решение о прерывании полета.

«По данным компании, было совершено отделение первой ступени от обтекателя ракеты, однако из-за неполадок запуск не удался», — говорится в публикации.

Телеканал уточняет, что компания внимательно расследует причину неполадок.

С неба на воду: успешная посадка Starship приблизит полеты на Луну
Как испытания ракетного комплекса Илона Маска повлияют на освоение дальнего космоса

О запуске ракеты частная космическая компания Space One сообщала ранее в тот же день. Он производился со стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма.

14 декабря Space One отложила запуск ракеты Kairos со спутниками из-за сильного ветра. На следующий день, 15 декабря, запуск также был отложен.

До этого, 13 марта, первая частная японская ракета взорвалась сразу после пуска. Полет Kairos длился всего несколько секунд. Неудачный запуск осуществила компания Space One. Ракета несла правительственный спутник весом около 100 кг.

Незадолго до этого, 9 марта, запуск частной ракеты Kairos также откладывали. Он должен был пройти в 11:01 (05:01 мск), но после финального отсчета ракета не сдвинулась с места. Через несколько минут сообщили, что запуск отложен до 11:17 (5:17 мск). Однако и тогда ракета не полетела.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024