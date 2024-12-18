В Японии впервые запустили в космос полностью частную ракету со спутниками
Частная космическая компания Space One в Японии 18 декабря провела запуск ракеты Kairos-2, построенной без участия государства, с пятью спутниками.
«Время запуска сегодня в 11:00 (05:00 мск)», — говорится на сайте компании.
Сообщается, что запуск был произведен со стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма.
Ранее, 14 декабря, частная японская компания Space One отложила запуск ракеты Kairos со спутниками из-за сильного ветра. На следующий день, 15 декабря, запуск также был отложен.
13 марта этого года первая частная японская ракета взорвалась сразу после пуска. Полет Kairos длился всего несколько секунд. Неудачный запуск осуществила компания Space One. Ракета несла правительственный спутник весом около 100 кг.
Незадолго до этого, 9 марта, запуск частной ракеты Kairos также откладывали. Он должен был пройти в 11:01 (05:01 мск), но после финального отсчета ракета не сдвинулась с места. Через несколько минут сообщили, что запуск отложен до 11:17 (05:17 мск). Однако и тогда ракета не полетела.