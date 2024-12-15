В Японии из-за непогоды снова отменили запуск частной ракеты Kairos

Частная японская компания Space One снова отложила запуск ракеты Kairos со спутниками из-за сильного ветра. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает газета The Japan News (JN).

«Запуск ракеты-носителя Kairos, запланированный на 5:00 мск в воскресенье (15 декабря), был отложен», — сообщил в воскресенье оператор ракеты.

Старт планировался с собственной площадки компании, расположенной в префектуре Вакаяма. Это уже второй несостоявшийся запуск.

Space One со штаб-квартирой в Токио вела разработку ракеты с 2018 года.

13 марта этого года первая частная японская ракета взорвалась сразу после пуска. Полет Kairos длился всего несколько секунд. Неудачный запуск осуществила компания Space One. Ракета несла правительственный спутник весом около 100 кг.

Незадолго до этого, 9 марта, запуск частной ракеты Kairos также откладывали. Он должен был пройти в 11:01 (05:01 мск), но после финального отсчета ракета не сдвинулась с места. Через несколько минут сообщили, что запуск отложен до 11:17 (05:17 мск). Однако и тогда ракета не полетела.