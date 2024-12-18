Застрявший на МКС экипаж Starliner вернется на Землю в марте 2025 года
Экипаж корабля SpaceX Crew 10 отправится на Международную космическую станцию (МКС) не раньше марта 2025 года, после чего на Землю будут отправлены члены застрявшего там экипажа Starliner. Соответствующее заявление было опубликовано 17 декабря на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Такие сроки были назначены для того, чтобы завершить обработку нового космического корабля Dragon для миссии. Астронавты Энн Макклейн, Николь Айерс, Такуя Ониси и космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков продолжают подготовку в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.
Запуск Starliner состоялся 5 июня с мыса Канаверал в штате Флорида после того, как дважды переносился. Планировалось, что после стыковки с МКС астронавты Уилмор и Суни Уильямс пробудут на орбитальной станции восемь дней.
14 июня стало известно, что космический корабль не смог отстыковаться от МКС после того, как на нем было обнаружено несколько неисправностей. Кроме утечек гелия во время полета Starliner отказали четыре двигателя. Эксперты указали, что NASA потребуется начать спасательную операцию.
24 августа глава NASA Билл Нельсон заявил, что двое астронавтов, которые застряли в космосе на 80 дней, останутся там еще на несколько месяцев. Неисправная капсула должна будет вернуться на Землю на корабле SpaceX в начале 2025 года.
Затем, 1 сентября, стало известно, что астронавт Барри Юджин Уилмор услышал «странный шум», исходящий из динамика внутри космического корабля Starliner. Ситуация вызвала беспокойство в NASA, поэтому было решено отправить космический корабль обратно на Землю без экипажа. На следующий день представитель NASA Шерил Уорнер сообщила, что странный шум, который издавал Starliner, возник из-за акустической обратной связи от динамика.
6 сентября застрявший на МКС Starliner отстыковался от станции и направился к Земле без экипажа. После шестичасового полета корабль успешно приземлился на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в американском штате Нью-Мексико.