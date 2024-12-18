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Невролог рассказала о лечении головной боли без лекарств

Невролог Терехова: головную боль эффективно снимает массаж головы и шеи
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Фото: TASS/Thomas Trutschel
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Головная боль — сигнал организма о необходимости отдыха и заботы о себе. О том, как справиться с недугом без применения медикаментов, 18 декабря «Известиям» рассказала врач-невролог, алголог, заведующая центром лечения хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

По ее словам, головная боль напряжения — наиболее распространенный тип головной боли, причина возникновения которого до конца неизвестна. Он часто возникает в результате хронического стресса и мышечного напряжения, может сопровождаться ощущением тяжести и сдавливания головы, напряжением в шее и плечах.

«Можно ли справиться с этим недугом без медикаментов? Да, если головная боль эпизодическая и беспокоит не чаще 15 раз в месяц», — отметила Терехова.

Она рассказала, что одним из самых эффективных методов профилактики и борьбы с головной болью является лечебный массаж головы и шейно-воротниковой зоны, который не только устраняет болевой синдром, но и расслабляет нервную систему, а также восстанавливает кровоток.

Помимо этого, для профилактики головной боли напряжения невролог посоветовала избегать длительного пребывания в неудобной позе, проводить больше времени на свежем воздухе, больше двигаться, не допускать физического и эмоционального переутомления, следить за сном и режимом питания. Кроме того, врач рекомендовала освоить дыхательные упражнения и йогу, которые способствуют расслаблению, а также стараться избегать стрессовых ситуаций и работать над эмоциональным состоянием.

Терехова подчеркнула, что терпеть и игнорировать частую и сильную головную боль нельзя.

«Игнорирование головной боли напряжения может привести к закреплению неправильного мышечного и эмоционального стереотипа. Постоянный спазм мышц провоцирует хронические боли, ухудшает общее самочувствие и снижает качество жизни. Со временем и злоупотреблением анальгетиками это состояние может перерасти в более серьезные заболевания, такое как абузусная головная боль», — предупредила эксперт.

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Ранее, 15 декабря, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим направлением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала «Известиям» о неочевидных причинах головной боли. По ее словам, они могут возникать из-за проблем с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС). Согласно разным данным, распространенность заболеваний ВНЧС среди взрослого населения мира варьируется от 15 до 34%, рассказала она.

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