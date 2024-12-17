Суд продлил арест имущества экс-замминистра обороны Иванова на три месяца

Басманный районный суд Москвы продлил арест имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на три месяца — до 23 марта 2025 года. Это следует из постановления, с которым «Известия» ознакомились 17 декабря.

В документе также отмечается, что экс-замминистра обороны распределял похищенные средства на счета родителей, а также бывшей и нынешней жен.

«Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери. <... >В связи с изложенным суд считает возможным продлить срок наложения ареста на имущество до 23 марта 2025 года», — говорится в постановлении.

Арест был продлен для 42 счетов.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня он был отстранен от должности. Также в рамках уголовного дела под стражу взяли друга экс-замминистра Сергея Бородина и соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина.

Принадлежащие обвиняемому счета, активы и недвижимость были арестованы. Кроме того, суд наложил арест на два автомобиля и мотоцикл чиновника, в том числе Chevrolet Suburban. В апреле в квартире Иванова прошли обыски.

24 сентября стало известно об аресте подмосковного особняка бывшего замминистра, где была обнаружена крупная сумма денег, средства признали полученными незаконным путем. Бывшего замминистра обороны обвинили в получении взяток за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Ущерб государству составил более 2,18 млрд рублей. 28 сентября срок расследования дела Иванова был продлен до 23 декабря 2024 года.

Позже, 5 октября, также сообщалось, что в уголовном деле Иванова также фигурирует кадетский корпус в Твери. Отмечалось, что экс-замглавы Минобороны получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой» при строительстве трех корпусов.