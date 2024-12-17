РЖД представили импортозамещенный «Сапсан» в честь 15-летия его запуска

В холдинге «Российские железные дороги» (РЖД) представили версию поезда «Сапсан» с полной модернизацией отечественными компонентами. Презентация была приурочена к 15-летнему юбилею запуска поезда. Об этом 17 декабря сообщил журналистам замглавы холдинга Иван Колесников.

«При всем при том что данный поезд иностранного производства фирмы Siemens, проделана огромная работа, в том числе за последние 15 лет, по адаптации этого поезда для целей эксплуатации в России», — сказал Колесников.

Он отметил, что в любой работе люди всегда опираются на чей-то опыт и наработки для «Сапсана» легли в основу новой инженерной школы. Тем не менее «Сапсан» понадобилось менять под российские условия, ведь в РФ другой климат, другие обстоятельства эксплуатации и железнодорожная колея. Российские специалисты за 15 лет сформировали собственное понимание того, как должны действовать узлы и агрегаты «Сапсана». Колесников добавил, что первый рейс импортозамещенного «Сапсана» состоится 23 декабря.

Глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров отметил, что отличие этого поезда от других моделей в том, что отечественные компании освоили «Сапсан» без содействия Siemens. Сервисные компании из РФ выполнили все работы, используя только российские компоненты.

Ранее, 12 сентября, в РЖД сообщили, что обновили мультимедийное приложение поезда «Сапсан». В частности, там появились функции навигации по железнодорожным вокзалам и заказа пледа во время поездки. Кроме того, прямо в приложении можно ознакомиться с онлайн-табло Ленинградского вокзала в Москве и Московского — в Санкт-Петербурге. «Сапсан» курсирует именно между ними.