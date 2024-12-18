Врач дала советы по уходу за кожей в зимний период
Проблема с шелушением кожи в зимний период встречается довольно часто. Одной из распространенных ошибок является использование скрабов на уже пересушенной коже. Дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко рассказала «Известиям» 18 декабря о роковых ошибках в уходе за лицом в зимний период.
«Очень горячая вода может высушить кожу, смыть и без того немногочисленные остатки кожного сала в зимний период, что приводит к кожному зуду, шелушению, сухости кожи, иногда даже к появлению высыпаний на теле», — отметила Марченко.
По ее словам, важно использовать эмоленты (увлажняющие продукты) на кожу всего тела, включая лицо, особенно сразу после принятия ванны или душа, поскольку это способствует «запечатыванию» влаги в коже после водных процедур.
По мнению специалиста, несмотря на холодные температуры и зимние месяцы, ультрафиолетовый индекс в рядах регионов может превышать значение 3. Регулярное применение средств защиты от солнца может способствовать преждевременному старению кожи под воздействием света. Поэтому перед выходом на улицу, особенно если планируется длительная прогулка, рекомендуется проверять уровень ультрафиолета. Это можно сделать с помощью погодного приложения или просто, введя запрос в поисковую систему и указав свой регион.
Проблема шелушения кожи в зимний период является довольно распространенной. Одна из самых распространенных ошибок — это использование скрабов на и без того иссушенной коже. Хотя при таком уходе визуально уменьшается количество сухих чешуек, при отсутствии систематического и интенсивного увлажнения кожа реагирует на скраб как на агрессивное воздействие, что в свою очередь усугубляет ороговение и шелушение, создавая порочный круг. Врач также посоветовала приобрести увлажнитель воздуха в связи с высушиванием воздуха в отопительный сезон.
«Средства на водной основе (в косметологии они часто именуются как масло в воде) при низких температурах могут кристаллизоваться и замерзать, что приводит к раздражению кожи. Уже давно практически во всех популярных линейках стали доступны колд-кремы, средства с более жирной и плотной текстурой, которые создают на открытых участках защитную пленку», — подытожила врач.
Ранее, 17 декабря, химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала «Известиям» о пользе антиоксидантов в косметике. По ее словам, молодой коже антиоксиданты нужны для того, чтобы дольше сохранить молодость, особенно в городских условиях, где уровень свободных радикалов повышен.