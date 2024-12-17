На слове «лопата»: зачем шведы собираются рыть тысячи могил
Шведских обывателей запугивают войной с Россией и бомбардируют страшными советами о том, как надо к ней готовиться. Их призывают создавать запасы воды, продуктов и необходимых вещей на случай ядерного конфликта. Но самое жуткое — подготовка к рытью десятков и сотен тысяч могил для соотечественников. Поэтому неудивительно, что всё связанное с Россией вызывает у шведов ужас и панику. Подробности — в материале «Известий».
Готовьтесь ползти на кладбища
На днях шведское государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и вооруженные силы страны выступили с публичной рекомендацией для протестантских церквей города Гетеборга и тамошних похоронных бюро — подготовить места для могил не менее 30 тыс. военнослужащих. «Нам нужно подготовиться к тому, чтобы позаботиться о павших солдатах. Для нас это совершенно новое дело. Самая важная задача состоит в том, чтобы убедиться в наличии достаточного количества свободных гектаров под захоронения. К тому же специфика солдатских могил заключается в том, что нужно заранее иметь в виду возможность эксгумации и транспортировки останков погибших в их родные города или страны — когда всё снова успокоится», — заявила Катарина Эвенсет из похоронной ассоциации Гетеборга. По оценкам экспертов, для погребения 30 тыс. трупов Гетеборгу понадобится не менее 10 га свободной земли.
Однако это известие уже не напугало шведского обывателя так сильно, как могло бы, — он и так уже подвергается в течение двух лет регулярным запугиваниям. Так, накануне Рождества 2022 года архиепископ протестантской церкви Швеции Мартин Модеус разослал епископам письмо с рекомендацией активизировать в 550 приходах и пастырствах страны мероприятия по подготовке к возможным боевым действиям. В частности, глава церкви призвал обеспечить возможность захоронения полумиллиона мертвых тел! Модеус предложил исходить из того, что войны и катастрофы приводят к массовой смертности — и потребность в местах захоронения в такие периоды возрастает. Содержание этого письма стало достоянием общественности и произвело эффект разорвавшейся бомбы.
В свое время в Швеции действовали правила, по которым церковные приходы должны иметь в своем распоряжении земельные участки для захоронения 5% населения — что соответствует примерно полумиллиону могил. Теперь, по мнению Модеуса, данная рекомендация стала снова актуальной. Он распорядился, чтобы все приходы позаботились о наличии четко обозначенных на картах точек сбора трупов возле всех кладбищ. Приходы также должны быть готовы к нехватке топлива и отключению интернета. Это означает, что крематории работать не будут и придется копать могилы вручную. Поэтому необходимо заранее подготовить необходимое количество лопат. Помимо этого, нужно иметь в виду, что из-за возможного отключения электричества и интернета придется регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах, которые опять же нужно подготовить заранее.
Архиепископ считает необходимым заранее заготовить достаточное число надгробий, чтобы потом не столкнуться с их дефицитом. «Мы исходим в наших рекомендациях из наихудшего сценария. Поэтому мы хотим призвать церковные общины заранее всё распланировать. На многих кладбищах есть ранее зарезервированные могильники. Сейчас мы призываем не использовать их, а сохранить на будущее. Ведь в некоторых местах и сейчас не хватает мест для захоронений. Топливо и электричество необходимы для работы крематориев, но может случиться так, что они не смогут работать. Конечно, можно попытаться поддерживать работу печей крематория. Но кремировать можно только по одному — и это может занять слишком много времени. Приходы должны быть готовы к рытью могил вручную. Для этого нужно заранее заказать лопаты и надгробия», — заявила Ева Арбрандт Йоханссон, работающая в шведской церкви координатором по похоронной деятельности.
Как сходить в туалет во время войны
В ноябре этого года шведские военные «зарубили» стратегически важную для экономики программу строительства ветропарков на побережье Балтийского моря. «Самая большая проблема с ветряными турбинами заключается в том, что они очень негативно влияют на наши датчики», — сообщил генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем, глава генерального штаба Вооруженных сил Швеции. Военные эксперты пришли к выводу, что башни и вращающиеся лопасти ветряных турбин излучают помехи — из-за чего приближающиеся к шведскому побережью ракеты могут быть обнаружены на целую минуту позже. Также выяснилось, что эти электростанции вносят помехи и в работу подводных датчиков, снижая возможность обнаружения субмарин противника. Поэтому правительство отклонило заявки на строительство 13 ветровых электростанций.
В апреле этого года издание Aftonbladet опубликовало беседу с сотрудником государственного агентства оборонных исследований. Тот скрыл свое имя, назвавшись просто Мартином. Сотрудник рассказал, что «агрессор», который, возможно, ударит по Швеции ядерным оружием, нацелится на авиабазы, порты, мосты и места дислокации воинских частей. Мартин считает такой вариант не слишком вероятным, но до конца его не исключает. Агентство по чрезвычайным ситуациям подготовило брошюру для пожарных: о том, как они должны действовать в случае атомного взрыва. Советы простые: укрывшись в канаве, не смотрите прямо на огненный шар, затем подождите, пока осколки перестанут падать, а потом отправляйтесь в районы с меньшим радиационным облучением.
С ноября по почтовым ящикам шведов начали распространять новое издание брошюры «Если наступит кризис или война», подготовленной агентством по чрезвычайным ситуациям. Она содержит всевозможные советы и инструкции на самые разные случаи жизни в условиях военных действий. Так, на 18-й странице брошюры содержится глава «Туалет». Как следует из названия, там напечатана инструкция о том, как отправлять естественные надобности в условиях длительного отключения электроэнергии. Авторы инструкции рекомендуют сначала положить в унитаз полиэтиленовый пакет или мешок, затем в него испражниться. Потом следует завязать пакет и выбросить сверток в контейнер с горючими отходами или в другую специальную емкость, которую, возможно, предоставят муниципальные власти.
Впрочем, эксперт по водоснабжению и канализации Андерс Мортенссон заявил в эфире «Шведского радио», что не считает пластиковые пакеты вполне надежными. «Пакеты могут лопнуть и протекать. Если фекалии надежно не изолировать, начнут распространяться бактерии и инфекции. Кроме того, протекающий пакет с фекалиями имеет обыкновение неприятно пахнуть. Такой метод отправления естественных надобностей в случае войны никогда не тестировался в больших масштабах. Я не врач, но куда явно лучше держать фекалии под землей, где никто с ними не будет контактировать», — глубокомысленно рассуждает Мортенссон, в то время как слушающие его шведы испытывают фрустрацию.
Эксперт озабочен тем, что, по его словам, оптимальный метод избавления от фекалий в условиях длительного отключения электричества еще не изобретен. «На работе мы всем коллективом обсуждали применение ручных насосов для закачки канализационных отходов в грунтовые воды. Когда нет электричества, то такой метод может сработать. В любом случае не нужно ограничивать граждан Швеции единственным решением, а следует предложить им ряд альтернатив. Это то, над чем нам нужно поработать. Когда вы не можете спустить воду в туалете, то это вызывает большое беспокойство», — говорит Андерс Мортенссон.
В шведской прессе развернулась дискуссия на эту тему. Сотрудник агентства по чрезвычайным ситуациям Ян-Улоф Улссон на страницах Aftonbladet заклинает граждан не пытаться смывать унитаз водой при отключенной электроэнергии. «Если вы пользуетесь туалетом и смываете из него посредством ведра, то в зависимости от топографии местности и длины канализационных труб в системе могут возникнуть засоры. Потом системе трудно будет снова начать работу», — объясняет Улссон. Он крайне не рекомендует использовать в условиях начавшейся войны деревенские сортиры, копать для фекалий ямы или просто испражняться на поверхности. В любом случае, по его словам, испражняться в пластиковые пакеты гораздо предпочтительнее — даже невзирая на риск, что они могут протечь.
Русские уже здесь!
Многие шведские граждане относятся к таким советам с полной серьезностью. Они живут в параноидальном ожидании боевых действий, а пресса и чиновники внушают населению: русские уже здесь, они ведут гибридную войну! Новый взрыв паранойи был вызван известиями о повреждении интернет-кабеля между Швецией и Литвой, пролегающего на дне Балтийского моря. Затем стало известно о повреждении другого такого кабеля, уже сухопутного, соединяющего Швецию и Финляндию. Шведское правительство погнало паническую волну: это проделки российских диверсантов! Но финская полиция быстро выяснила, что во всем виноват нерадивый экскаваторщик, занимавшийся строительными работами, — именно он случайно повредил интернет-кабель.
Церковь в шведском городе Вестерос
В прошлом месяце объектом подозрений стала православная церковь, построенная недавно в шведском городе Вестерос (примерно в 80 км к западу от Стокгольма). В полиции безопасности заподозрили, что она является «опорным пунктом» для российских шпионов, собирающих информацию о промышленной и транспортной инфраструктуре Швеции и об учениях местной армии. «Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту Вестероса или вблизи него, как это было сделано в июне, то они находятся под вероятным наблюдением из церкви», — предупредил исследователь шведского Университета обороны Маркус Йоранссон, специализирующийся на «российской гибридной войне». По этой причине госагентство по поддержке религиозных общин лишило церковь в Вестеросе государственных субсидий.
Изредка, впрочем, раздаются и голоса здравомыслия. Так, шведский военный эксперт Илмари Шейке, доцент академии обороны Швеции, предостерег, что поспешные выводы могут привести к неверным результатам. В качестве примера он приводит диверсию на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. «Многие из нас тогда неверно истолковали это событие. В первые дни, когда произошла диверсия, практически все считали, что за ней стоит Россия. Я сам тогда заявил, что во всем, вероятно, виновата Россия, хотя и не скрывал, что точно этого не знаю. Этот пример очень важен. Если мы делаем неверный анализ, то вряд ли сможем принять правильные решения. Это выгодно России, а не нам. Если мы постоянно обвиняем во всем наших оппонентов, то они от этого становятся только более могущественными», — говорит Шейке.
Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что шведы в данном случае не демонстрируют ничего нового.
— Мы помним, как еще десять лет назад свирепствовала паранойя по поводу мифических российских подводных лодок, которые якобы тайком плавают в территориальных водах Швеции. В этой стране уже давно проводятся ежегодные конференции по обсуждению «русской угрозы»; Швеция еще даже задолго до своего официального вступления в НАТО активно участвовала в проектах и программах альянса. США и Великобритания в течение многих лет активно работали с элитами Швеции и Финляндии — и переформатировали их таким образом, что эти страны с радостью расстались со своим нейтралитетом. Сейчас Стокгольм — один из самых последовательных противников Москвы: шведы оказывают большую помощь киевскому режиму и наращивают свой воинский контингент в Прибалтике. А чтобы шведское население всё это поддерживало, его держат в тонусе пропагандой: рассказывают о «возможной атаке России» и о «гибридной войне». Результат самоотравления собственной пропагандой налицо: у людей теряется способность к критическому мышлению, — говорит Еремина.