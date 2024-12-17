На слове «лопата»: зачем шведы собираются рыть тысячи могил

Шведских обывателей запугивают войной с Россией и бомбардируют страшными советами о том, как надо к ней готовиться. Их призывают создавать запасы воды, продуктов и необходимых вещей на случай ядерного конфликта. Но самое жуткое — подготовка к рытью десятков и сотен тысяч могил для соотечественников. Поэтому неудивительно, что всё связанное с Россией вызывает у шведов ужас и панику. Подробности — в материале «Известий».

Готовьтесь ползти на кладбища

На днях шведское государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и вооруженные силы страны выступили с публичной рекомендацией для протестантских церквей города Гетеборга и тамошних похоронных бюро — подготовить места для могил не менее 30 тыс. военнослужащих. «Нам нужно подготовиться к тому, чтобы позаботиться о павших солдатах. Для нас это совершенно новое дело. Самая важная задача состоит в том, чтобы убедиться в наличии достаточного количества свободных гектаров под захоронения. К тому же специфика солдатских могил заключается в том, что нужно заранее иметь в виду возможность эксгумации и транспортировки останков погибших в их родные города или страны — когда всё снова успокоится», — заявила Катарина Эвенсет из похоронной ассоциации Гетеборга. По оценкам экспертов, для погребения 30 тыс. трупов Гетеборгу понадобится не менее 10 га свободной земли.

Фото: ASSOCIATED PRESS/str

Однако это известие уже не напугало шведского обывателя так сильно, как могло бы, — он и так уже подвергается в течение двух лет регулярным запугиваниям. Так, накануне Рождества 2022 года архиепископ протестантской церкви Швеции Мартин Модеус разослал епископам письмо с рекомендацией активизировать в 550 приходах и пастырствах страны мероприятия по подготовке к возможным боевым действиям. В частности, глава церкви призвал обеспечить возможность захоронения полумиллиона мертвых тел! Модеус предложил исходить из того, что войны и катастрофы приводят к массовой смертности — и потребность в местах захоронения в такие периоды возрастает. Содержание этого письма стало достоянием общественности и произвело эффект разорвавшейся бомбы.

В свое время в Швеции действовали правила, по которым церковные приходы должны иметь в своем распоряжении земельные участки для захоронения 5% населения — что соответствует примерно полумиллиону могил. Теперь, по мнению Модеуса, данная рекомендация стала снова актуальной. Он распорядился, чтобы все приходы позаботились о наличии четко обозначенных на картах точек сбора трупов возле всех кладбищ. Приходы также должны быть готовы к нехватке топлива и отключению интернета. Это означает, что крематории работать не будут и придется копать могилы вручную. Поэтому необходимо заранее подготовить необходимое количество лопат. Помимо этого, нужно иметь в виду, что из-за возможного отключения электричества и интернета придется регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах, которые опять же нужно подготовить заранее.

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Архиепископ считает необходимым заранее заготовить достаточное число надгробий, чтобы потом не столкнуться с их дефицитом. «Мы исходим в наших рекомендациях из наихудшего сценария. Поэтому мы хотим призвать церковные общины заранее всё распланировать. На многих кладбищах есть ранее зарезервированные могильники. Сейчас мы призываем не использовать их, а сохранить на будущее. Ведь в некоторых местах и сейчас не хватает мест для захоронений. Топливо и электричество необходимы для работы крематориев, но может случиться так, что они не смогут работать. Конечно, можно попытаться поддерживать работу печей крематория. Но кремировать можно только по одному — и это может занять слишком много времени. Приходы должны быть готовы к рытью могил вручную. Для этого нужно заранее заказать лопаты и надгробия», — заявила Ева Арбрандт Йоханссон, работающая в шведской церкви координатором по похоронной деятельности.

Как сходить в туалет во время войны

В ноябре этого года шведские военные «зарубили» стратегически важную для экономики программу строительства ветропарков на побережье Балтийского моря. «Самая большая проблема с ветряными турбинами заключается в том, что они очень негативно влияют на наши датчики», — сообщил генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем, глава генерального штаба Вооруженных сил Швеции. Военные эксперты пришли к выводу, что башни и вращающиеся лопасти ветряных турбин излучают помехи — из-за чего приближающиеся к шведскому побережью ракеты могут быть обнаружены на целую минуту позже. Также выяснилось, что эти электростанции вносят помехи и в работу подводных датчиков, снижая возможность обнаружения субмарин противника. Поэтому правительство отклонило заявки на строительство 13 ветровых электростанций.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В апреле этого года издание Aftonbladet опубликовало беседу с сотрудником государственного агентства оборонных исследований. Тот скрыл свое имя, назвавшись просто Мартином. Сотрудник рассказал, что «агрессор», который, возможно, ударит по Швеции ядерным оружием, нацелится на авиабазы, порты, мосты и места дислокации воинских частей. Мартин считает такой вариант не слишком вероятным, но до конца его не исключает. Агентство по чрезвычайным ситуациям подготовило брошюру для пожарных: о том, как они должны действовать в случае атомного взрыва. Советы простые: укрывшись в канаве, не смотрите прямо на огненный шар, затем подождите, пока осколки перестанут падать, а потом отправляйтесь в районы с меньшим радиационным облучением.

С ноября по почтовым ящикам шведов начали распространять новое издание брошюры «Если наступит кризис или война», подготовленной агентством по чрезвычайным ситуациям. Она содержит всевозможные советы и инструкции на самые разные случаи жизни в условиях военных действий. Так, на 18-й странице брошюры содержится глава «Туалет». Как следует из названия, там напечатана инструкция о том, как отправлять естественные надобности в условиях длительного отключения электроэнергии. Авторы инструкции рекомендуют сначала положить в унитаз полиэтиленовый пакет или мешок, затем в него испражниться. Потом следует завязать пакет и выбросить сверток в контейнер с горючими отходами или в другую специальную емкость, которую, возможно, предоставят муниципальные власти.

Впрочем, эксперт по водоснабжению и канализации Андерс Мортенссон заявил в эфире «Шведского радио», что не считает пластиковые пакеты вполне надежными. «Пакеты могут лопнуть и протекать. Если фекалии надежно не изолировать, начнут распространяться бактерии и инфекции. Кроме того, протекающий пакет с фекалиями имеет обыкновение неприятно пахнуть. Такой метод отправления естественных надобностей в случае войны никогда не тестировался в больших масштабах. Я не врач, но куда явно лучше держать фекалии под землей, где никто с ними не будет контактировать», — глубокомысленно рассуждает Мортенссон, в то время как слушающие его шведы испытывают фрустрацию.

Фото: TASS/Zuma

Эксперт озабочен тем, что, по его словам, оптимальный метод избавления от фекалий в условиях длительного отключения электричества еще не изобретен. «На работе мы всем коллективом обсуждали применение ручных насосов для закачки канализационных отходов в грунтовые воды. Когда нет электричества, то такой метод может сработать. В любом случае не нужно ограничивать граждан Швеции единственным решением, а следует предложить им ряд альтернатив. Это то, над чем нам нужно поработать. Когда вы не можете спустить воду в туалете, то это вызывает большое беспокойство», — говорит Андерс Мортенссон.

В шведской прессе развернулась дискуссия на эту тему. Сотрудник агентства по чрезвычайным ситуациям Ян-Улоф Улссон на страницах Aftonbladet заклинает граждан не пытаться смывать унитаз водой при отключенной электроэнергии. «Если вы пользуетесь туалетом и смываете из него посредством ведра, то в зависимости от топографии местности и длины канализационных труб в системе могут возникнуть засоры. Потом системе трудно будет снова начать работу», — объясняет Улссон. Он крайне не рекомендует использовать в условиях начавшейся войны деревенские сортиры, копать для фекалий ямы или просто испражняться на поверхности. В любом случае, по его словам, испражняться в пластиковые пакеты гораздо предпочтительнее — даже невзирая на риск, что они могут протечь.

Русские уже здесь!

Многие шведские граждане относятся к таким советам с полной серьезностью. Они живут в параноидальном ожидании боевых действий, а пресса и чиновники внушают населению: русские уже здесь, они ведут гибридную войну! Новый взрыв паранойи был вызван известиями о повреждении интернет-кабеля между Швецией и Литвой, пролегающего на дне Балтийского моря. Затем стало известно о повреждении другого такого кабеля, уже сухопутного, соединяющего Швецию и Финляндию. Шведское правительство погнало паническую волну: это проделки российских диверсантов! Но финская полиция быстро выяснила, что во всем виноват нерадивый экскаваторщик, занимавшийся строительными работами, — именно он случайно повредил интернет-кабель.

Церковь в шведском городе Вестерос Фото: sestroretsk.com

В прошлом месяце объектом подозрений стала православная церковь, построенная недавно в шведском городе Вестерос (примерно в 80 км к западу от Стокгольма). В полиции безопасности заподозрили, что она является «опорным пунктом» для российских шпионов, собирающих информацию о промышленной и транспортной инфраструктуре Швеции и об учениях местной армии. «Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту Вестероса или вблизи него, как это было сделано в июне, то они находятся под вероятным наблюдением из церкви», — предупредил исследователь шведского Университета обороны Маркус Йоранссон, специализирующийся на «российской гибридной войне». По этой причине госагентство по поддержке религиозных общин лишило церковь в Вестеросе государственных субсидий.

Изредка, впрочем, раздаются и голоса здравомыслия. Так, шведский военный эксперт Илмари Шейке, доцент академии обороны Швеции, предостерег, что поспешные выводы могут привести к неверным результатам. В качестве примера он приводит диверсию на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. «Многие из нас тогда неверно истолковали это событие. В первые дни, когда произошла диверсия, практически все считали, что за ней стоит Россия. Я сам тогда заявил, что во всем, вероятно, виновата Россия, хотя и не скрывал, что точно этого не знаю. Этот пример очень важен. Если мы делаем неверный анализ, то вряд ли сможем принять правильные решения. Это выгодно России, а не нам. Если мы постоянно обвиняем во всем наших оппонентов, то они от этого становятся только более могущественными», — говорит Шейке.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Jouni Porsanger

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что шведы в данном случае не демонстрируют ничего нового.