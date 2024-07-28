Шведский фарш: Скандинавию захлестнула волна этнической преступности

Жизнь в Швеции становится всё более небезопасной, и это крайне тревожит граждан. Для многих коренных жителей страны эмиграция зачастую становится наилучшим выходом, ибо шведская полиция предпочитает закрывать глаза на преступления этнических банд мигрантов, заполонивших королевство. Подробности — в материале «Известий».

Преступления на почве ненависти

Костяк шведского преступного мира в наши дни формируют мигранты из стран третьего мира. Ситуация столь тревожная, что выплескивается на страницы шведской прессы, постепенно отходящей от традиционной политкорректности. Недавно издание Svenska Dagbladet опубликовало статью под заголовком «Ненависть к шведам должна быть прекращена». Автор этого материала Паулина Нединг утверждает, что иммигрантов в Швеции никогда не осуждают за преступления на почве ненависти, совершенные в отношении представителей коренного населения. С такой практикой, по мнению журналистки, следует рвать бесповоротно.

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Нединг приводит конкретные примеры. Юные мигранты избили и ограбили таксиста — причем, истязая его, они смеялись: «Черт, как этот швед визжит!». Другой случай произошел в городе Стренгнесе, где банда арабов изнасиловала девушку. При этом насильники приговаривали: «Сейчас я с тобой разберусь, маленькая шведка». Нединг сокрушается: «Но когда преступников ловят, то судьи ни слова не упоминают о преступлениях на почве ненависти. Если бы группы шведских подростков бродили и пугали черноволосых детей подобным образом, то в СМИ началась бы серьезная дискуссия о расизме. Но этот аспект полностью исчез как в социальных дебатах, так и в анализе расизма со стороны властей». Автор статьи цитирует одного из мигрантов, заявившего: «Власть для меня заключается в том, что шведы должны смотреть на меня снизу, лежать на земле и целовать мои ноги».

В качестве одного из примеров лицемерия Нединг упоминает статью в издании Dagens Nyheter, позволившем себе при описании группового изнасилования в одном из иммигрантских районов Стокгольма, следующую фразу: «Изнасиловать шведскую девушку не так неправильно, как изнасиловать арабскую девушку».

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О плачевной ситуации с безопасностью в Швеции всё больше пишут и зарубежные издания. «Швеция переживает кризис, в то время как насилие с применением огнестрельного оружия только продолжает ускоряться», — констатирует Daily Mail. Британская газета отмечает, что число убийств с применением огнестрельного оружия в миллионном Стокгольме почти в 30 раз больше, чем в Лондоне с населением около 9 млн человек. В свою очередь, немецкая Die Welt объясняет своим читателям, что многие из тех, кто совершает тяжкие насильственные преступления в Швеции, — завербованные в ряды этнических банд несовершеннолетние, которым не грозит столь суровое наказание, как взрослым.

Деньги или смерть

Банды ведут между собой постоянную войну за территории — перестрелки и взрывы бомб на улицах шведских городов вошли в обыденность. Но простые граждане рискуют пострадать не только в том случае, если случайно оказываются в эпицентре этих уличных сражений. Ведь «кормовую базу» бандитов составляет мелкий бизнес, который обкладывается незаконными поборами. Недавно шведский государственный телеканал SVT подготовил репортаж о методах «работы» рэкетиров.

Журналисты пообщались с владельцем одного из небольших магазинчиков в стокгольмском районе Шерхольмен. Он сам — выходец с Ближнего Востока, но предпочел выбрать честный образ жизни, что вышло ему боком. От него требуют теперь так называемый «бескиддарпенгар» — «плату за безопасность», проще говоря, за «крышу».

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Предприниматель поведал, что подвергается шантажу уже в течение долгого времени: рэкетиры угрожают убить его с семьей, если он не станет платить за «крышу». Причем преступники с самого начала дали понять, что настроены очень серьезно. «Меня избили и приставили к голове пистолет», — пожаловался бизнесмен, демонстрируя синяки на теле и лице. Вести бизнес в Шерхольмене теперь особенно опасно, так как в этом районе живет особенно много мигрантов. Владелец магазинчика, осмелившийся пообщаться с телевидением, поведал, что от него потребовали внести «первоначальный взнос» в размере 300 тыс. крон (примерно 2,5 млн рублей), а затем — ежемесячно платить 50 тыс. крон (примерно 400 тыс. рублей) за право продолжать бизнес в этом районе. «Они сказали, что за каждый день просрочки я должен заплатить штраф в размере 100 тыс. крон», — причитает удрученный лавочник.

Чтобы обезопасить семью, он вынужден был отправить ее на родину — иронично, но для этих людей Ближний Восток оказался безопаснее, чем Швеция. Сам же лавочник сбежал за город и спрятался на принадлежавшей ему ферме. Но его нашли и там — и пришлось снова пускаться в бегство. Сейчас этот человек живет в своей машине и подумывает об отъезде из страны. «Скорее всего, я погибну, если раньше не уеду из Швеции», — признался он в беседе SVT. А что же полиция, призванная защищать безопасность граждан? Бизнесмен рассказывает, как после первых угроз, поступивших в его адрес, всё никак не решался обратиться к стражам порядка.

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Наконец, он написал заявление. В качестве доказательства своих слов предоставил кадры видеонаблюдения за магазином, на которых рэкетиры несколько раз заходили в его магазин и в офис. По его словам, полицейские «узнали этих людей и заверили, что легко с ними справятся». Но, невзирая на обещания, полиция не предприняла никаких действий. Тогда владелец магазина попросил приставить к нему полицейскую охрану и получил отказ: ему сказали, что, дескать, угрозы в его адрес не считаются достаточно серьезными.

Журналисты SVT попросили прокомментировать эту историю криминолога Ардавана Хошнуда. Тот рассказал, что полиции трудно что-либо предпринять в случае преступлений такого рода. «Требуются многие часы детективной работы, чтобы что-то доказать, а это непросто», — говорит он. Полицейские и так перегружены повседневным трудом, чтобы тратить ресурсы и время на выслеживание и сбор доказательств преступной деятельности рэкетиров — так говорит Хошнуд. Сама же полиция предпочла от комментариев на сей счет воздержаться.

Вообще, преступники относятся к полиции с пренебрежением — как и к шведским тюрьмам. Местная правоохранительная система откровенно беззубая: даже за тяжкие преступления дают незначительные сроки, которые отбывают в комфортабельных условиях — зачастую честные шведы жалуются, что они не могут позволить себе жилища с уровнем комфорта шведской тюрьмы. Доходит до трагикомизма — недавно шведский МИД возмутился «жестокостью» властей Ирака, где четверых «тоже шведов» (арабов со шведским гражданством) приговорили к смерти за участие в убийстве главы шведской же мафиозной группировки Мустафы Альджибури. Авторитетный мафиози был застрелен на оживленном перекрестке в Багдаде в январе этого года.

Кронобергская следственная тюрьма Фото: Global Look Press/Orre Pontus/Aftonbladet/Tt

Кстати, по данным полиции, летом на шведских улицах становится значительно безопаснее — всё потому, что мигранты массово уезжают «на каникулы» на родину. «И мы сразу замечаем большую разницу, наступает больше спокойствия в наших иммигрантских районах. А когда они снова в Швеции, то мы видим рост числа преступлений и беспорядков», — рассказал сотрудник шведской полиции Матс Карлссон. Однако спокойствие это относительное: только за июнь 2024-го в Швеции зарегистрировано около сорока случаев уличной стрельбы. Впрочем, по данным шведской полиции, на криминогенную обстановку сейчас негативно влияет тот факт, что из тюрем только что вышли несколько авторитетных преступников.

Вид на город Тромсё, Норвегия Фото: Getty Images/Anadolu

Обосновавшимся в Швеции этническим мафиозным группировкам уже тесно в этом небольшом государстве, и они начинают просачиваться в соседние страны. Так, норвежское издание Aftenposten пишет, что в этой стране сейчас появляется всё больше преступных элементов, успевших «наследить» в Швеции. «По нашим оценкам, шведские преступные сети представляют сейчас наибольшую угрозу в полицейском округе города Тромсё», — сообщил инспектор норвежской полиции Ингве Мирволл. По его словам, в Норвегии возникли филиалы шведских банд «Фокстрот» и «Готтсунда», активно вербующие там новых молодых членов. Эти банды занимаются масштабным оборотом наркотиков и различными мошенническими операциями, приносящими им крупные суммы.

Лучше уехать

Коренные шведы, видя окружающую действительность, изливают бессильный гнев в соцсетях. Люди жалуются, что они вынуждены соседствовать, ежедневно встречаться с «чужими», про которых никто не может с уверенностью сказать, что именно у них на уме. «Привлечение такого количества «беженцев» должно нести личную выгоду личную выгоду для политиков. В противном случае простым людям не пришлось бы участвовать в этом танце безумия», — предполагает один из шведов.

Сейчас многие шведы в поисках безопасности переезжают на Аландские острова, принадлежащие соседней Финляндии. Этот архипелаг еще не успели заполонить мигранты, и там нет крупных городов, где обычно концентрируется организованная преступность. Министр культуры и образования правительства Аландских островов Анника Хамбрудд подтверждает: «У нас нет ни взрывов, ни перестрелок, ничего подобного. Многие шведы бегут на Аланды, так как чувствуют, что у них на родине ситуация с безопасностью уже не так стабильна, как раньше».

Аландские острова, архипелаг между Финляндией и Швецией Фото: Getty Images/Andia

Особенно активно шведы стали переезжать на Аланды с 2015 года, когда ЕС и Швецию, в частности, захлестнул миграционный кризис. Консультант по недвижимости Маркус Феллман поясняет, что переселяются на архипелаг большей частью семьи с детьми — с одной стороны, они ищут здесь безопасности, а с другой, их привлекает близость островов к Швеции. «За время, прошедшее с тех пор, как мы переехали на Аланды, в Швеции ситуация только обострилась. Здесь я никогда не боюсь гулять по паркам одна ночью», — объясняет Виктория Йоханссон, проживающая на островах почти семь лет.

Тут нужно отметить, что Швеция переживает жестокий демографический кризис. По данным государственного Статистического управления за 2023-й, число новорожденных в истекшем году оказалось самым низким за последние 20 лет. Количество же детей, рожденных на одну женщину, и вовсе стало самым низким за всю историю Швеции. Кроме того, оказалось, что 2023-й ознаменовался самым низким приростом населения с 2001-го; самым низким количеством рождений с 2003-го; худшим средним количеством рождений на одну женщину из когда-либо измеренных; худшим приростом рождаемости с 2002 года. При этом выросла численность населения в 95 муниципалитетах, а уменьшилось — в 193. Понятно, что по мере углубления этих процессов доля мигрантов в шведском населении будет расти. «В 2023 году выходцы из Азии составляли самую большую группу жителей Швеции иностранного происхождения — более 855 тыс. человек», — сообщают шведские статистики, добавляя, что из этих «азиатов» больше всего сирийцев. К этим 855 тыс. следует прибавить 253 тыс. выходцев из Африки. Цифры внушительные для Швеции, общая численность населения которой равняется 10,5 млн.

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Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что Швеция расплачивается, во-первых, за политику своих предыдущих правительств, практиковавших принцип «открытых дверей», а во-вторых, за политику властей Евросоюза, практиковавших то же самое.

«И здесь можно усмотреть горькую иронию судьбы. Когда Россия в 90-х и начале 2000-х боролась с разгулом терроризма на Северном Кавказе, такие страны, как Швеция принимали у себя сбежавших из РФ террористов и чествовали их, как «борцов за свободу». Этим людям позволяли жить по своим правилам — и возникли многочисленные гетто, довольно слабо связанные с жизнью на остальных территориях принимающего государства. Там возникла своя собственная горизонтальная и вертикальная социальная структура — и это создало у мигрантов ощущение, что они сами по себе, не зависят от государства и могут ему не подчиняться. С течением времени у них даже возникло ощущение, что они сами здесь власть. А настоящая власть никак не может обуздать мигрантские сообщества, ибо, как выясняется, не обладает достаточными для этого инструментами. Положение дел в Швеции таково, что нельзя даже и говорить на официальном уровне о проблеме этнической преступности и идти по отношению к ней на специфические жесткие меры: мешает пресловутая политкорректность. В итоге главными пострадавшими тут оказывается самая уязвимая, она же самая многочисленная группа населения — коренные шведы, не приспособленные к жизни в криминальном заповеднике, в который всё больше превращается их страна», — говорит Еремина.