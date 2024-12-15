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Очевидец крушения судов в Керченском проливе рассказал подробности происшествия

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Фото: соцсети
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Крушение судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло из-за сильных штормовых волн. Об этом 15 декабря рассказал «Известиям» участвовавший в рейде рядом с затонувшими судами моряк.

«Ломать [корабли] пополам начало утром сегодня из-за сильных штормовых волн. Бак отделился и корма тоже», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что из-за сильного шторма с волнами в 2–3 м спасателям не удалось подойти близко к борту. По словам собеседника, на борту присутствовали пожилые люди, которые не могли быстро перепрыгнуть на спасательный буксир. В связи с этим, отметил моряк, на борту было принято решение с помощью главных двигателей подойти ближе к берегу и сесть на мель.

Он рассказал, что через некоторое время прилетел вертолет МЧС, который поднял на борт семь человек. Шесть человек, по его словам, забрали буксиры. Моряк добавил, что остальные прыгнули в воду, так как судно начало подниматься вертикально и тонуть.

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О том что танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском заливе, стало известно ранее в этот день. Сигнал о бедствии танкера в МЧС поступил утром. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействовано более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель, а «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф.

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