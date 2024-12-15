Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, находится в щедром настроении, раз у него возникла идея помогать Сирии зерном. Об этом 15 декабря заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Украина готова оказать помощь Сирии и поставлять продовольствие». Диктатор Зеленский настроен щедро», — написал Боуз на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Накануне Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, где рассказал, что согласовал работу украинского правительства по гуманитарной помощи и безопасности Сирии. В частности, президент дал кабмину поручение наладить поставки продовольствия в арабскую республику в рамках программы «Зерно с Украины».

В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Евросоюз поможет Сирии восстановиться. Шольц подчеркнул важность сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности арабской республики.

МИД России 8 декабря сообщил, что президент Сирии Башар Асад провел переговоры с оппозицией, покинул должность главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. В тот же день национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила, что работает над формированием переходного органа власти. В свою очередь, премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, которое будет избрано, и большая часть министров сирийского правительства остается в Дамаске.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.