Академик Покровский указал на высокую смертность трудоспособных россиян от ВИЧ

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский 15 декабря в беседе с ТАСС заявил, что порядка 30 тыс. молодых россиян трудоспособного возраста ежегодно умирают от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

«Если мы теряем 30 тыс. людей в год молодого возраста, трудоспособных, которые могут еще 20–30 лет работать, то здесь еще и такие дополнительные потери», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что необходимость применения препарата для профилактики ВИЧ-инфекции «Ленакапавир» в РФ станет одним из принципиальных вопросов, который будут обсуждать ближайшие годы.

«У нас нет мнения Минздрава, что надо использовать лекарства для профилактики заражения (ВИЧ. — Ред.), потому что в основном их используют люди, у которых высокий риск заражения, значит, они сами должны заботиться о своем здоровье. Но я думаю, что это не совсем правильный подход, потому что в результате же страдать будет и все здравоохранение, и экономика здравоохранения», — рассказал Покровский.

На данный момент на лечение людей с ВИЧ-инфекцией тратится около 70 млрд рублей, отметил академик, а также подчеркнул, что при росте количества заболевших вырастут и траты на их лечение.

Ранее, 1 декабря, в Роспотребнадзоре заявили о снижении обследований на ВИЧ среди уязвимых групп. При этом руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал тревожным сигналом то, что среди сельского населения и тех, кто живет в отдаленных от центра регионах, всё чаще обнаруживаются живущие с ВИЧ. По его словам, это может свидетельствовать об эпидемии заболевания.