Реклама
Прямой эфир
Общество
Магнитная буря класса G1 накрыла Землю
Авто
В России в ноябре сократилось число выданных автокредитов
Общество
В России объявили об отборе кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Общество
Радионова сообщила о загрязнении береговой линии Анапы после ЧП с танкерами
Авто
Автоэксперт назвал минусы самостоятельной полировки машины
Мир
СМИ сообщили о нежелании Макрона назначать Байру на пост премьера
Общество
Очевидцы взрыва на Рязанском проспекте в Москве рассказали о случившемся
Общество
Сотрудники ФТС пресекли попытку вывоза 12 лап гималайского медведя в КНДР
Мир
В раде заявили о сигналах Запада заключить мирное соглашение по Украине
Авто
Кроссовер Omoda C7 появится в России до конца зимы
Армия
В Запорожской области Росгвардия сбила украинский дрон из стрелкового оружия
Здоровье
Врач рассказала о риске развития рака молочной железы при наличии генных мутаций
Общество
Анна Седокова прокомментировала смерть своего бывшего мужа
Общество
Медведев назвал теракт на Рязанском проспекте агонией бандеровского режима
Авто
Jetour представила кроссовер X70 в России
Происшествия
Актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы
Пресс-релизы
Начались съемки драматического триллера «РЕЗЕРВАЦИЯ»
Общество
РЖД представили импортозамещенный «Сапсан» в честь 15-летия его запуска
Сюжет:

Экс-президент США Джимми Картер пропустит инаугурацию Дональда Трампа

0
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

39-й президент США Джимми Картер (1977–1981 год), которому в этом году исполнилось 100 лет, пропустит инаугурацию избранного главы государства Дональда Трампа по состоянию здоровья. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает газета The New York Post.

«Президент Картер находится в хосписе уже почти два года. Как вы можете догадаться, на публике он больше не появляется», — сказал представитель Картера.

При этом он добавил, что если бы здоровье позволяло, то Картер бы присутствовал. Это уже вторая пропущенная Картером церемония. Он и бывшая первая леди Розалин Картер также не присутствовали на церемонии приведения к присяге президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. В 2023 году Картеры, прожившие в браке с 1946 года, вместе переехали в хоспис. В ноябре того же года Розалин Картер скончалась в возрасте 96 лет.

Как пишет газета, здоровье 100-летнего экс-президента слишком слабое, чтобы рисковать и отправлять его на масштабную церемонию, которая традиционно проводится на открытом воздухе при низких температурах.

«Нам было нужно, чтобы Трамп был человеком»
Создатели фильма про избранного президента США — о том, почему новому американскому лидеру не понравилась картина о начале его карьеры

Ранее, 12 декабря, Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации, которая будет проходить в Вашингтоне 25 января. Но тот отказался. Ожидается, что посол Китая в США и его супруга посетят мероприятие. По словам собеседников, к представителям китайской дипмиссии в США могут присоединиться чиновники из Пекина.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024