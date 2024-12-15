Экс-президент США Джимми Картер пропустит инаугурацию Дональда Трампа

39-й президент США Джимми Картер (1977–1981 год), которому в этом году исполнилось 100 лет, пропустит инаугурацию избранного главы государства Дональда Трампа по состоянию здоровья. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает газета The New York Post.

«Президент Картер находится в хосписе уже почти два года. Как вы можете догадаться, на публике он больше не появляется», — сказал представитель Картера.

При этом он добавил, что если бы здоровье позволяло, то Картер бы присутствовал. Это уже вторая пропущенная Картером церемония. Он и бывшая первая леди Розалин Картер также не присутствовали на церемонии приведения к присяге президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. В 2023 году Картеры, прожившие в браке с 1946 года, вместе переехали в хоспис. В ноябре того же года Розалин Картер скончалась в возрасте 96 лет.

Как пишет газета, здоровье 100-летнего экс-президента слишком слабое, чтобы рисковать и отправлять его на масштабную церемонию, которая традиционно проводится на открытом воздухе при низких температурах.

Ранее, 12 декабря, Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации, которая будет проходить в Вашингтоне 25 января. Но тот отказался. Ожидается, что посол Китая в США и его супруга посетят мероприятие. По словам собеседников, к представителям китайской дипмиссии в США могут присоединиться чиновники из Пекина.