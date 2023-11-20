В США на 97-м году жизни скончалась бывшая первая леди Розалин Картер
Бывшая первая леди Розалин Картер, жена Джимми Картера, занимавшего пост президента Соединенных Штатов с 1977 по 1981 год, скончалась в 96 лет. Об этом 19 ноября стало известно из заявления, опубликованного Центром Картеров.
«Бывшая первая леди Розалин Картер скончалась в воскресенье, 19 ноября, в 14:10 (22:10 мск. ― Ред.) в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия, в возрасте 96 лет. Она умерла мирно, рядом с семьей», ― гласит сообщение.
Несколькими днями ранее стало известно, что Картер начала получать хосписную помощь на дому.
Джимми и Розалин Картер прожили в браке с 1946 года.
Одним из главных достижений работы Розалин Картер на посту первой леди стало активное внедрение вакцинации в американскую систему здравоохранения. Благодаря деятельности Картер к 1981 году 95% дошкольников были привиты от кори и других заболеваний. Кроме того, первая леди стала первой в истории женой президента США, которая выступила перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).