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Полиция задержала мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома

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Фото: TASS/AP/Evan Vucci
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В США правоохранительные органы задержали мужчину, пытавшегося перебраться через ограду Белого дома. Об этом 14 декабря сообщил телеканал ABC News.

«Человек был задержан после попытки перелезть через временное ограждение возле Белого дома сегодня утром», — заявили в пресс-службе Секретной службы США.

По информации из ведомства, инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени (19:00 мск). Нарушителя быстро задержали и выдвинули обвинение в противоправном проникновении.

Представитель Секретной службы отметил, что президент США Джо Байден, который находился в тот момент в Белом доме, не пострадал.

Телеканал отметил, что временные заграждения, через которые хотел перепрыгнуть мужчина, были выставлены вокруг Белого лома в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента Дональда Трампа, которая должна состояться в январе.

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В апреле сообщалось, что автомобиль протаранил главные ворота офиса ФБР в Атланте. Водителя задержали при попытке проникнуть на территорию учреждения. В бюро сообщили, что автомобиль протаранил служебный вход после полудня. На территории ФБР установлены заграждения, чтобы остановить автомобиль. Подозреваемый вышел из машины и попытался проникнуть на территорию учреждения.

В 2022 году стало известно о нападении на мужа экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в доме семьи в Сан-Франциско. Политика в этот момент дома не было. Сообщалось, что злоумышленник был вооружен молотком. По данным телеканала, мужчина сможет оправиться после атаки. Президент США Джо Байден лично позвонил Нэнси Пелоси, чтобы выразить ей свою поддержку после нападения на мужа.

В 2020 году внедорожник пытался прорваться в частную резиденцию недавно покинувшего Вашингтон президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

В 2019 году стало известно об аресте 56-летней женщины, которой вменялось незаконное проникновение в имение действовавшего на тот момент американского лидера. Проникнув на территорию, женщина пыталась сделать фотографии.

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