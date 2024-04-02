Главные ворота офиса ФБР в Атланте протаранил автомобиль

Автомобиль протаранил главные ворота офиса ФБР в Атланте. Водителя задержали при попытке проникнуть на территорию учреждения, сообщает 1 апреля телеканал Fox News.

В бюро сообщили, что автомобиль протаранил служебный вход после полудня. На территории ФБР установлены заграждения, чтобы остановить автомобиль. Подозреваемый вышел из машины и попытался проникнуть на территорию учреждения.

Из машины, за которой он пытался последовать, вышли агенты, а также два других сотрудника ФБР, которые уходили на обед — они задержали подозреваемого.

Согласно данным полиции округа Де-Калб, которая арестовала водителя, его доставили в мемориальную больницу Грейди для психиатрической экспертизы, а также на предмет возможных травм. Его личность устанавливается представителями правоохранительных органов. Расследование странного поступка водителя продолжается.

Ранее, 23 мая 2023 года, водителя автофургона, который протаранил ограждения близ Белого дома в Вашингтоне, обвинили в намерении убить президента США Джо Байдена. В кабине у нарушителя был найден флаг с изображением свастики. Полиция предъявила задержанному несколько обвинений, в том числе покушение на жизнь главы государства, вице-премьера США, а также членов их семей.