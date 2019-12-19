В США задержали китаянку при попытке проникнуть в резиденцию Трампа

Гражданка Китая, пытавшаяся проникнуть в резиденцию президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), была задержана. Об этом сообщает Associated Press, в четверг, 19 декабря.

«56-летняя Цзин Лу столкнулась с сотрудниками службы безопасности частного клуба и ее попросили уйти, но она вернулась, чтобы сделать фотографии. Затем туда прибыли сотрудники полиции Палм-Бич и арестовали ее», — сказал представитель полиции города Палм-Бич Майкл Огродник

Оказалось, что у женщины просрочена виза. Ее уже второй раз за год ловят на том, что она незаконно находится на территории штата Флорида.

Президента и его семьи не было в резиденции — в это время он находился в Мичигане. Ожидается, что он прибудет во Флориду с семьей в выходные.

26 ноября проникшая в поместье Трампа китаянка получила восемь месяцев тюрьмы. В начале апреля гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа. Женщина убедила охранников, что является членом закрытого клуба Мар-а-Лаго и хочет воспользоваться бассейном, после чего ее пропустили.

1 ноября Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду. Причина в том, что политики штата Нью-Йорк плохо относились к нему.