Мужчина с топором и мечом пытался ворваться в редакцию The New York Times
Мужчина с топором и мечом вошел в вестибюль редакции The New York Times на Манхэттене и попросил поговорить с сотрудниками политического отдела. Об этом сообщил портал ABC в четверг, 18 ноября, со ссылкой на заявление департамента полиции Нью-Йорка.
Переговоры с вооруженным мужчиной проходили в вестибюле редакции. После того, как сотрудники службы безопасности отказались впускать мужчину, он добровольно сдал оружие и ожидал приезда сотрудников полиции.
В результате мужчина был задержан и отправлен в больницу для оценки психического здоровья.
Газета The New York Times поблагодарила полицию за реагирование на инцидент, который был разрешен быстро и мирно.
В августе ветеран военно-морского флота США Рики Уолтер Шиффер-младший пытался проникнуть в зону досмотра посетителей офиса Федерального бюро расследований (ФБР). Позднее, после того как мужчина скрылся с места происшествия, он был застрелен полицией.
Еще одним резонансным случаем нежданного визита стало проникновение в дом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси некоего Дэвида Депапа. Спикера дома не оказалось, а ее муж стал жертвой нападения. Злоумышленник нанес пожилому мужчине несколько травм молотком.