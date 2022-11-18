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Мужчина с топором и мечом пытался ворваться в редакцию The New York Times

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Фото: Global Look Press/dpa/Alexandra Schuler
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Мужчина с топором и мечом вошел в вестибюль редакции The New York Times на Манхэттене и попросил поговорить с сотрудниками политического отдела. Об этом сообщил портал ABC в четверг, 18 ноября, со ссылкой на заявление департамента полиции Нью-Йорка.

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Переговоры с вооруженным мужчиной проходили в вестибюле редакции. После того, как сотрудники службы безопасности отказались впускать мужчину, он добровольно сдал оружие и ожидал приезда сотрудников полиции.

В результате мужчина был задержан и отправлен в больницу для оценки психического здоровья.

Газета The New York Times поблагодарила полицию за реагирование на инцидент, который был разрешен быстро и мирно.

В августе ветеран военно-морского флота США Рики Уолтер Шиффер-младший пытался проникнуть в зону досмотра посетителей офиса Федерального бюро расследований (ФБР). Позднее, после того как мужчина скрылся с места происшествия, он был застрелен полицией.

Еще одним резонансным случаем нежданного визита стало проникновение в дом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси некоего Дэвида Депапа. Спикера дома не оказалось, а ее муж стал жертвой нападения. Злоумышленник нанес пожилому мужчине несколько травм молотком.

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