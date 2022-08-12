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Полиция США ликвидировала вооруженного мужчину после попытки прорваться в офис ФБР

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Фото: REUTERS/Jeffrey Dean
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Вооруженный мужчина пытался проникнуть в зону досмотра посетителей офиса Федерального бюро расследований (ФБР) США, после чего его ликвидировали правоохранители. Об этом сообщило агентство Associated Press в четверг, 11 августа.

«Вооруженный человек, который пытался проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, был застрелен полицией после того, как скрылся с места происшествия», — сообщил патруль штата Огайо.

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Как говорится в публикации, какое-то время мужчину преследовали полицейские на дороге, после чего он бросил машину на проселочной местности. К поискам злоумышленника были привлечены вертолеты, а дороги заблокировали.

В итоге мужчина был ликвидирован правоохранителями после неудачных попыток переговоров и призывов сложить оружие. Отмечается, что он направил пистолет в сторону полицейского.

По информации издания, количество угроз в адрес бюро увеличилось после обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа. Так, ФБР предупредило своих агентов избегать потенциальных протестующих и следить за тем, чтобы их карты-ключи «не были видны за пределами ФБР», ссылаясь на увеличение угроз в социальных сетях работникам бюро и объектам. Примечательно, что не упоминается конкретный обыск, но онлайн-угрозы объясняются «недавними сообщениями СМИ о следственной деятельности ФБР».

Как сообщается, предпринявший попытку проникнуть в зданию бюро мужчина, вероятно, принимал участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. При этом ему не было предъявлено никаких обвинений за это участие.

9 августа ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.

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