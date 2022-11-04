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Пострадавший от избиения муж Нэнси Пелоси выписан из больницы

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Ron Sachs
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Пол Пелоси, пострадавший от избиения Дэвида Депапа 28 октября, выписан из больницы Сан-Франциско. Там он перенес операцию и прошел курс реабилитации после того, как получил трещину в черепе, травму кисти и предплечья, сообщило 3 ноября CNN со ссылкой на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

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«Пол благодарен оператору службы 911, сотрудникам службы экстренного реагирования, травматологической бригаде, персоналу отделения интенсивной терапии и всему медицинскому персоналу за их превосходное и сострадательное лечение, которое он получил после жестокого нападения в нашем доме», — приводится заявление Пелоси.

После выписки муж спикера палаты представителей находится дома и отдыхает.

«Пол остается под присмотром врачей, поскольку его состояние улучшается в ходе длительного процессе выздоровления. Сейчас он дома, в окружении своей семьи, которая просит спокойствия», — добавила спикер палаты представителей конгресса США.

28 октября полиция Сан-Франциско вошла в резиденцию Пелоси около 2:27 и обнаружила, что Пол Пелоси борется за молоток с неизвестным мужчиной. Позже последний был идентифицирован как Дэвид Депап. Офицеры видели, как тот «жестоко напал» на Пелоси с молотком, прежде чем успели повалить его и арестовать.

Пелоси был доставлен в больницу после нападения, где перенес «успешную операцию по восстановлению перелома черепа и серьезных травм правой руки и кистей», о чем сообщил представитель Нэнси Пелоси Дрю Хэммилл.

ФБР начало расследование по факту инцидента. Отмечается, что Депап раньше поддерживал конспирологические теории. Нэнси Пелоси в момент нападения была в Вашингтоне. Узнав о случившемся, она вылетела в Сан-Франциско. Президент США Джо Байден созвонился с ней и выразил поддержку.

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