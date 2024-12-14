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Пожар на топливном объекте в Орловской области локализован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова
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Ситуация на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами находится под контролем. Об этом 14 декабря заявил губернатор региона Андрей Клычков.

«Происшествие никак не сказалось на функционировании важных инфраструктурных узлов и объектов, в том числе заправочных станций региона», — написал он в своем Telegram-канале.

Клычков сообщил, что на данный момент возгорание полностью локализовано. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Специалисты проводят мониторинг качества воздуха и состояния окружающей среды. В случае выявления опасной концентрации будут организованы пункты временного размещения.

Губернатор призвал жителей Орловской области сохранять спокойствие и не доверять фейковым новостям.

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Топливо на объекте инфраструктуры в Орловской области загорелось в результате атаки украинских дронов ранее в этот день. Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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