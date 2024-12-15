В России развивается опасная оккультная секта «Фалуньгун»*. Что нужно знать

В России всё чаще возбуждаются уголовные дела в отношении последователей оккультной секты «Фалуньгун» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской). Так, в начале декабря в Москве арестовали одного из ее членов. Организация возникла в начале 1990-х в Китае, в ее основе лежит дыхательная гимнастика цигун и синтез учений о буддизме и традиционных китайских верованиях. Во что верят последователи этого культа и чем он опасен — в материале «Известий».

Что такое «Фалуньгун»

• Понятие «фалуньгун» можно перевести как «духовная энергия колеса закона». Вторым названием секты является «Фалунь Дафа» («практика колеса закона»). Основал движение уроженец северного Китая Ли Хунчжи. В своей биографии для последователей он утверждал, что с детства постигал практики могущественных буддийских и даосских монахов. Так он якобы развил в себе различные сверхъестественные способности, такие как невидимость и левитация, а также обучился боевым искусствам. Свои «знания» он оформил в систему духовных практик, назвав ее «Фалуньгун»*.

• В основе «Фалуньгун»* лежит такой феномен, как цигун. Это комплекс физических и дыхательных упражнений, которые можно рассматривать и как гимнастику, и как элемент боевых искусств. Цигун является неотъемлемой частью культуры и мировоззрения Китая. К тому моменту, когда Ли Хунчжи представил «Фалуньгун» широкой публике, в Китае существовало множество школ цигун, чьи посетители таким образом приобщались к истории и культуре своей страны. Пик популярности цигун пришелся на конец 1980-х – начало 1990-х годов, когда в Китае действовало больше двух тысяч школ. Однако если в основе своей движение было вполне безвредным, то позже оно отделилось от цигун и стало проповедовать стремление к сверхспособностям, пропагандировать избранность лидера и психически порабощать своих последователей.

Чем опасен «Фалуньгун»

• К чисто физической составляющей Ли Хунчжи добавил и духовную. Он проповедовал совершенствование характера с помощью идей, подчерпнутых из буддизма, даосизма и конфуцианства. Своим последователям Ли Хунчжи гарантировал, что они будут избегать любых болезней и всегда сохранять ясность ума.

• От многих похожих течений «Фалуньгун»* отличается тем, что в нем делается акцент на обретении сверхчеловеческих способностей. Последователи якобы могли научиться быть невидимыми и обладать огромной силой. При этом им нельзя использовать эти способности в практических целях, их наличие необходимо только для достижения духовных высот. Конечной целью адептов «Фалуньгун»* является достижение просветления.

• Учение «Фалуньгун»* отрицает достижения науки и техники, считая их помехой на пути к обретению познания. Особенный акцент делается на отрицании современной медицины, так как, по мнению адептов, «Фалуньгун»* сам по себе помогает обрести безграничное здоровье. В учении также велика роль наставника Ли Хунчжи: именно его мнение по тому или иному вопросу является для последователей верным, а чтение его книг — обязательной частью практик.

Как развивался «Фалуньгун»*

• Ли Хунчжи представил «Фалуньгун»* широкой публике в 1992 году. Он сумел быстро завоевать популярность благодаря тому, что проводил свои занятия цигун в парках и на площадях, что привлекало к нему дополнительное внимание. К тому же занятия в общественных пространствах помогали ему экономить на аренде помещений для адептов, и цены в его школе были значительно ниже, чем у других. Ли Хунчжи также проводил платные семинары, продавал книги, брошюры и символику своего учения. В начале 1990-х число его учеников перевалило за 1 млн.

• Лидер школы начал утверждать, что он единственный человек, способный обращаться к космосу и развивать в других людях сверхъестественные способности. В 1996 году Ли Хунчжи вывел организацию из Китайского исследовательского общества «Цигун», пояснив, что его школа призвана «вывести людей на высокие уровни». С этого момента «Фалуньгун»* из одной из многочисленных школ духовных практик превратилась решением лидера в религию оккультно-мистического типа, считают религиоведы.

• Проповеди духовного совершенствования Ли Хунчжи привели к тому, что оказываемое на адептов психическое давление провоцировало их на совершение преступлений и самоубийств. Более того, их учили тому, что пренебрежение жизнью и смертью — это благо, к которому якобы надо стремиться. Сеть «Фалуньгун»* стремительно росла и уже через несколько лет покрыла не только весь Китай, но и стала распространяться по миру. Сам Ли Хунчжи еще в 1995 году покинул Китай и стал жить за границей.

• Одновременно у организации начали всё сильнее проявляться признаки секты. Ее последователи разрывали отношения с близкими, отдавали «Фалуньгун»* всё, что имели, и после этого к ним теряли интерес.

• В 1990-х китайские СМИ и научное сообщество критиковали «Фалуньгун»* за распространение суеверий. В ответ адепты устраивали молчаливые демонстрации вокруг редакций, занимаясь чтением священной книги и проводя медитации. Власти Китая стали разгонять демонстрантов, провоцируя, таким образом, новые выступления.

• В 1999 году произошла самая крупная демонстрация последователей «Фалуньгун»*. Десятки тысяч человек заблокировали правительственный квартал Чжуннаньхай в Пекине. Они требовали прекратить преследования и освободить арестованных единомышленников. К тому времени, по подсчетам властей, секта «Фалуньгун»* уже была причастна к гибели 1,7 тыс. человек. В это число входили как внезапные и немотивированные расправы членов секты над родственниками и друзьями, так и суициды. После этого движение было полностью запрещено в Китае, а его лидеров осудили на тюремные сроки.

• Во второй половине 1990-х, в период расцвета, у «Фалуньгун»* было 39 отделений в разных городах Китая, 1,9 тыс. учебных центров и 28 тыс. «первичных организаций». Лидер секты зарабатывал от личных «пожертвований» всех членов, продажи символики, книг, дорогих икон со своим изображением, «особых» курсов и семинаров. В Китае его подозревали в целом ряде экономических преступлений

• Несмотря на это, культ «Фалуньгун»* продолжил существовать и спустя два года привел к самой громкой трагедии. Пятеро адептов совершили групповое самоубийство на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. Женщина и ее 12-летняя дочь погибли, еще трое пострадали.

• Всё это время, с 1995 года, Ли Хунчжи жил в США, власти страны оказывали ему поддержку. С их помощью подразделения секты появились не только в Штатах, но и в Канаде, Австралии, Германии и Франции. Зарубежные ассоциации «Фалуньгун»* входят в список 75 НКО, которые поддерживает созданный Госдепом США в 2020 году Международный альянс религиозных свобод (МАРС). Параллельно в учении секты появился акцент на борьбу с Компартией Китая и призывы к свержению действующей власти.

• В РФ отделения секты находятся под пристальным контролем силовиков. в 2015 году за экстремизм задержали лидера ижевской ячейки, тогда же региональное отделение в Хакасии впервые признали экстремистской организацией и запретили деятельность в России. В 2020 году Генпрокуратура РФ признала несколько организаций, связанных с «Фалуньгун»*, нежелательными в стране. В 2024 году правоохранительные органы провели несколько крупных операций по выявлению и прекращению работы отделений «Фалуньгун»*, несколько лидеров ячеек и последователей были арестованы.

• Несмотря на это, в России и других странах бывшего СССР происходит распространение этого культа. Его лидеры распространяют экстремистскую литературу, эксплуатируют увлечение восточными практиками. На первых порах религиозная составляющая «Фалуньгун»* тщательно скрывается, ее раскрывают уже тогда, когда новый последователь уже достаточно подчинился секте и не сможет ее покинуть.