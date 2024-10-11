Вильфанд назвал необычным ураган «Милтон» и отметил его ослабление

Ураган «Милтон» уже ослабевает, сейчас его скорость составляет 30 м/с, а уже завтра может снизится до 20 м/с. Об этом 11 октября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Он объяснил, что ураган является необычным, потому что, как правило, такие тропические циклоны формируются примерно за пять-семь дней, а «Милтон» за сутки вырос с первой степени опасности до пятой.

«Скорость ветра в нем была несколько дней тому назад и 65-70 м/с <...>. Но когда он подошел к западному побережью Флориды, его скорость уменьшилась, но уменьшилась до таких значений, как 37-40 м/с», — уточнил Вильфанд.

Специалист добавил, что ураган «Милтон» необычен и тем, что шел с запада на восток, тогда как обычно тропические циклоны двигаются наоборот.

Ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида вечером 9 октября. Уточнялось, что из-за его продвижения по суше 1,5 млн человек остались без электричества. Тогда же сообщалось, что около 14 млн человек находятся в зоне риска. Были зафиксированы первые жертвы в округе Сент-Люси на восточном побережье штата, однако точное количество жертв не уточнялось. На следующий день сообщалось, что «Милтон» осушил залив Тампа.

Также 9 октября Вильфанд поделился мнением, что данный циклон будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и урагана «Катрина» 2005 года, который является самым разрушительным ураганом в истории США.

В свою очередь тарший научный сотрудник Института экологии и географии Сибирского федерального университета Анна Возмищева сообщила «Известиям», что все прогнозы говорят о том, что глобальная температура в ближайшие десятилетия будет расти. Поэтому катастрофические ураганы, как «Милтон», и тайфуны продолжат распространять свое влияние во всё более высоких широтах.