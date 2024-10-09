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В Пентагоне исключили снятие ограничений на удары ВСУ вглубь РФ западным оружием

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Фото: Global Look Press/Sgt. John Schoebel
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Ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами вглубь территории России не будут сняты из-за риска эскалации. Об этом 9 октября в ходе брифинга заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы не поменяли свою позицию в этом», — приводит слова представителя «РИА Новости».

Уточняется, что позиция Соединенных Штатов остается такой из-за риска эскалации. Пентагон видит угрозу разрастания конфликта на Украине только в том случае, если их позиция по поводу ударов вглубь РФ будет пересмотрена.

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Ранее, 8 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил о незамедлительных ответных мерах со стороны РФ, если западные страны разрешат ВСУ наносить удары их ракетами вглубь страны.

1 октября агентство Associated Press (AP) сообщило, что действующий американский президент Джо Байден может разрешить ВСУ бить вглубь России с помощью западного оружия после выборов в США. 28 сентября глава МИД РФ заявил, что попытки воевать до победы с Россией, которая является ядерной державой, бессмысленны и опасны.

До этого, 26 сентября, замглавы МИДа Сергей Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН заявил о том, что РФ надеется на то, что у США хватит «ума и разума» не давать ВСУ разрешение на удары вглубь России.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил о последствиях возможного разрешения Украине бить вглубь российских территорий. Глава государства отметил, что такой шаг будет говорить о прямом участии Запада в украинском конфликте и в корне изменит его суть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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