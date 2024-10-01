СМИ узнали сроки возможного снятия ограничений США по ударам вглубь России
Действующий американский президент Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России с помощью западного оружия после выборов в США. Об этом 1 октября сообщило Associated Press (AP).
Согласно данным агентства, до выборов глава Белого дома боится предпринимать подобные шаги.
«Байден лишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов. <..> Но, как только выборы закончатся, он может дать это разрешение», — говорится в публикации.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, считает, что разрешение ВСУ наносить удары по РФ станет шагом к прекращению конфликта.
До этого, 22 сентября, он прилетел в США, чтобы представить американскому лидеру свой план действий в конфликте. В этом проекте, предположительно, содержится требование разрешить Киеву наносить удары западным оружием по российской территории. Зеленский передал положения плана Байдену 26 сентября. На следующий день газета Politico сообщила, что президент США отнесся к инициативе украинского лидера с сомнением.
Президент России Владимир Путин 12 сентября подчеркнул, что возможное разрешение стран НАТО Украине наносить удары по территории РФ будет означать прямое участие этих государств в конфликте. Россия, в свою очередь, будет реагировать на шаги других стран, исходя из угроз, которые те несут.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года было объявлено после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.