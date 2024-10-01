Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября
Сюжет:

СМИ узнали сроки возможного снятия ограничений США по ударам вглубь России

AP: Байден может разрешить Украине бить вглубь России после выборов в США
0
Фото: AP/Evgeniy Maloletka
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Действующий американский президент Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России с помощью западного оружия после выборов в США. Об этом 1 октября сообщило Associated Press (AP).

Согласно данным агентства, до выборов глава Белого дома боится предпринимать подобные шаги.

«Байден лишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов. <..> Но, как только выборы закончатся, он может дать это разрешение», — говорится в публикации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, считает, что разрешение ВСУ наносить удары по РФ станет шагом к прекращению конфликта.

Сопоставимый Джо: кто может заменить Байдена в президентской гонке
Белый дом не может убедить американцев в отменном здоровье лидера США

До этого, 22 сентября, он прилетел в США, чтобы представить американскому лидеру свой план действий в конфликте. В этом проекте, предположительно, содержится требование разрешить Киеву наносить удары западным оружием по российской территории. Зеленский передал положения плана Байдену 26 сентября. На следующий день газета Politico сообщила, что президент США отнесся к инициативе украинского лидера с сомнением.

Президент России Владимир Путин 12 сентября подчеркнул, что возможное разрешение стран НАТО Украине наносить удары по территории РФ будет означать прямое участие этих государств в конфликте. Россия, в свою очередь, будет реагировать на шаги других стран, исходя из угроз, которые те несут.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года было объявлено после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024