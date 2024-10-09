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Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Президент России Владимир Путин 9 октября дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura. В мероприятии глава государства принял участие в режиме видеосвязи.

Предсерийное производство автомобилей Lada Aura стартовало на АвтоВАЗе в конце мая текущего года. Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.

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16 июля Владимир Путин лично протестировал автомобиль, проехавшись за рулем по новому участку трассы М-11. После чего он положительно оценил машину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что протестированное авто главе государства понравилось. Он добавил, что Путин выбрал отечественную Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери, чтобы продемонстрировать возможности АвтоВАЗа. Позднее, 7 августа, российский лидер назвал Lada Aura комфортным и хорошим для управления автомобилем.

2 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов. По данным Управления делами президента РФ, машины поступят в ГД до конца года.

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