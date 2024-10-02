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Лидеры фракций Госдумы получат автомобили Aurus до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Руководители фракций Госдумы и вице-спикеры до конца текущего года начнут пользоваться автомобилями российского люксового бренда Aurus. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, по словам Володина, которые приводятся на сайте Госдумы в среду, 2 октября, на автомобили «Лада Аура» пересядут 17 председателей комитетов. По данным управления делами президента РФ, машины поступят в ГД до конца года.

«До конца года руководители фракций Государственной думы и вице-спикеры пересядут на «Аурус»: поступит семь машин», — также отметил Вячеслав Володин.

Он сообщил, что первые заместители председателя ГД Александр Жуков и Иван Мельников уже пользуются автомобилями «Аурус».

Ранее Володин отмечал, что замена автопарка депутатов Госдумы на российские машины будет производиться по мере выбытия используемых сейчас иномарок. В пресс-службе Госдумы сообщали, что Володин пользуется Aurus, а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3».

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20 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что управление делами президента РФ проведет оценку выходящего в серийное производство автомобиля Lada Aura. В июле президент России Владимир Путин проехал за рулем Lada Aura по новому участку трассы М-11, после чего положительно оценил автомобиль. По словам Пескова, Путин выбрал Lada Aura, чтобы продемонстрировать возможности АвтоВАЗа.

13 августа стало известно, что удлиненный седан Lada Aura может получить опции вентиляции и массажа кресел, аналогичные тем, что сейчас используются для седанов российского люксового бренда Aurus.

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