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Путин сообщил о завершении работы правительства над новыми нацпроектами

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Правительство России завершает работу над новыми нацпроектами. Об этом 9 октября сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи промышленные объекты.

«Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики», — отметил он.

Российский лидер рассказал, что власти будут оказывать приоритетную поддержку проектам, позволяющим повысить выпуск качественной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений. В том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию. Также он добавил, что в стране действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.

Президент поблагодарил за труд и всех специалистов, которые участвовали в развитии и запуске новых производств.

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Также в ходе выступления Владимир Путин отметил, что за последние годы в России увеличилось число промышленных предприятий. В стране окрыли сотни новых заводов и цехов, среди которых есть и настоящие промышленные гиганты.

26 августа Путин заявил, что в планах национальных проектов недопустимы проходные пункты для галочки без достижения реальных целей. Также он уточнил, что для реализации планов по развитию страны власти опираются на ситуацию в экономике, так как именно индустриальный, торговый, логистический и финансовый потенциал определяет бюджетные возможности государства.

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