Путин указал на рост числа предприятий по всей стране

За последние годы в России увеличилось число промышленных предприятий. В стране окрыли сотни новых заводов и цехов, среди которых есть и промышленные гиганты, заявил 9 октября президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, в ряде регионов страны успешно реализовано сразу несколько значимых инвестиционных проектов. Созданы новые производства в области энергогенерации, автомобилестроения, выпуска текстильной и целлюлозно-бумажной продукции, а также систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

«За послание годы у нас открыты сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик. Среди них настоящие промышленные гиганты, такие как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области и многое-многое другое», — отметил президент в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.

Он также добавил, что с опережением развиваются обрабатывающие отрасли. Это результат системной работы бизнеса и государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей.

Ранее, 7 октября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ежегодно в столице открывается около 150 промышленных предприятий, каждое из которых может рассчитывать на поддержку со стороны города. Один из примеров — роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей концерна «МонАрх».