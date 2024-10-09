Вооруженные силы (ВС) РФ поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Патриот» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Кадры выполнения боевой работы опубликовало Минобороны РФ 9 октября.

Поражение было нанесено расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

В результате удара была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ, пусковая установка ЗРК «Патриот», и еще одна установка получила повреждения.

Ранее в этот день подразделения воздушно-десантных войск группировки «Север» взяли штурмом опорные пункты украинских боевиков при освобождении населенного пункта Покровский в Курской области. После подавления огневых точек военнослужащие Вооруженных сил РФ зашли на опорный пункт и сходу овладели им. Отмечается, что при виде российских десантников украинские военные в панике оставляли позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.