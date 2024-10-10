Холодная волна: США исключили переговоры с Россией по Украине

США не намерены вести переговоры с Россией по Украине на двусторонней основе, заявили «Известиям» в американском посольстве в Москве. Эта позиция отличается от подхода РФ, которая выражала готовность возобновить диалог. Впрочем, не исключено, что после президентских выборов позиция Вашингтона может поменяться. Кроме того, риторика некоторых европейских стран уже претерпела существенные корректировки. Невозможно игнорировать и заявления украинских представителей, которые сейчас допускают переговоры с участием российской делегации. Стоит ли ожидать завершения украинского конфликта и когда — в материале «Известий».

Как сейчас идет диалог России и США

Вашингтон не намерен вести двусторонние переговоры с Москвой по украинскому кризису без участия Киева, заявили «Известиям» в посольстве США в РФ.

— Что касается Украины, то мы ясно дали понять, что без Украины не будет никаких переговоров об Украине, — отметили в диппредставительстве.

Несмотря на категоричную позицию, там, однако, отметили значимость сохранения дипломатического контакта в кризисный период.

— Соединенные Штаты считают, что дипломатическое взаимодействие между США и Россией очень важно, особенно в периоды напряженности. У нас были периоды, когда мы тесно сотрудничали и выполняли важную совместную работу. Однако, пока Россия продолжает нарушать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, нельзя вести дела как обычно. Мы стараемся держать дверь открытой для лучшего будущего, особенно в плане связей между американцами и россиянами, — сообщили в американской дипмиссии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Хотя Москва ранее как раз выражала готовность к комплексному диалогу с США. «Президент России говорил о перспективах диалога и сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в диалоге с Соединенными Штатами, но только в комплексном диалоге. Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса накопившихся проблем невозможно, и мы этого делать не будем», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в июне этого года. По его словам, возможные контакты должны охватывать широкий круг вопросов, связанных в том числе с «непосредственной вовлеченностью США» в российско-украинский кризис.

Нынешняя позиция США в принципе ожидаема в преддверии выборов. Демократ Камала Харрис во время своих последних заявлений неоднократно делала акцент на том, что ее партия стоит на стороне Киева, а вот приход республиканцев — это путь к капитуляции Украины. И хотя этот кризис нельзя назвать краеугольной темой двухпартийного противостояния за несколько недель до голосования, лидер «красных» Дональд Трамп регулярно говорит о готовности завершить конфликт в случае своей победы. При этом Трамп выражает заинтересованность в возобновлении диалога непосредственно с Владимиром Путиным. В этих условиях демократы, разумеется, занимают противоположную позицию.

Кандидат в президенты от Демократической партии и вице-президент США Камала Харрис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским (полномочия истекли 20 мая 2024 года) в Белом доме в Вашингтоне Фото: REUTERS

Впрочем, те же «синие» на самом деле будут готовы к переговорам с Россией, как только издержки от конфликта для США будут расти или же кратно повысится риск прямого столкновения Вашингтона с Москвой.

— Любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине, включая и прямые российско-американские консультации, будут возможны при наличии в Вашингтоне политической воли и заинтересованности. Мы прекрасно помним, как в 1938 году западные демократии вели переговоры без Эдварда Бенеша о сдаче Чехословакии. Их совершенно не смутил тот факт, что он находился в соседней комнате, — сказал «Известиям» заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

С другой стороны, надо понимать, что Штаты, которые потратили на Украину миллиарды долларов, должны сохранить лицо не только перед своими гражданами, но и перед союзниками. Поэтому любые переговоры, особенно в случае, если у власти останутся демократы, вряд ли приведут к быстрым результатам — скорее это будет поэтапный дипломатический процесс, но он может как минимум положить конец активной фазе боевых действий. А вот в случае победы Трампа не исключен более динамичный сценарий, поскольку республиканцы могут попытаться на прекращении конфликта набрать политические очки внутри страны.

Кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс выступает во время предвыборного митинга в Детройте Фото: REUTERS/Rebecca Cook

Известно, что потенциальный вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс не так давно описал их формулу мира, которая заключается в прекращении боевых действий, создании демилитаризованной зоны, гарантии суверенитета и независимости для Украины, отказа Киева от территориальных претензий и закрепление нейтрального статуса за страной. Более того, Вэнс предложил Германии профинансировать восстановление Украины, что, конечно, наверняка, не найдет широкой поддержки в Берлине. Тем не менее некоторые американские СМИ уже назвали план Вэнса реалистичным и перспективным. И в целом понятно почему, ведь РФ хочет, чтобы у соседнего государства был внеблоковый статус и Киев вывел свои войска с территорий, которые присоединились к РФ в 2022-м. При этом Владимир Путин ранее говорил, что Москва заинтересована не в заморозке конфликта, а в его полном разрешении.

Впрочем, важно понимать, что Украине в любом случае придется участвовать в мирном урегулировании и конфликт не может завершиться одними российско-американскими переговорами. Но учитывая то влияние, которое Штаты имеют на власти в Киеве и союзников по НАТО, они способны сыграть ключевую роль в деэскалации.

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— Украина должна участвовать в такого рода договоренностях и взять ответственность за их соблюдение. Другое дело, что здесь Запад не может быть пассивным наблюдателем, поскольку он участник конфликта, и, конечно, у него есть много инструментов воздействия на позицию Украины, и при желании они могут быть использованы, — подчеркнул в беседе с «Известиями» научный руководитель РСМД Андрей Кортунов.

Варианты завершения украинского конфликта

Сейчас многие обращают внимание на то, что Запад постепенно снижает поддержку Украины. На уровне заявлений выступления многих лидеров выглядят по сравнению с 2022-м или даже прошлым годом, действительно, менее воинственными. В Вашингтоне и Брюсселе, кажется, начинает приходить понимание, что одержать победу на поле боя ВСУ явно не удастся.

С другой стороны, если смотреть на всю ситуацию комплексно, то государства НАТО продолжают выделять военную и финансовую помощь Киеву, не прекращая говорить о принятии страны в НАТО. Достаточно обратить внимание на то, что Париж, например, недавно объявил о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5. Поставки запланированы на I квартал следующего года. Кроме того, регулярно поднимается вопрос о том, что крупные страны, прежде всего США и Великобритания, могут дать добро Украине на удары своим дальнобойным вооружением вглубь российской территории. Тем не менее Вашингтон и Лондон на такой шаг не пошли. И это пока был ключевой момент, на который обратили внимание многие наблюдатели. РФ внесла изменения в свою ядерную доктрину, что, возможно, на данном этапе и останавливает обе страны от принятия такого решения. В документе теперь, в частности, уточняется, что агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

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Кроме того, на этой неделе не состоится встреча по поддержке Украины в формате «Рамштайн», которая была запланирована на 12 октября. На ней ожидалось обсуждение «плана победы» Владимира Зеленского и как раз вопрос нанесения ударов по российской территории. Но Госдеп заявил, что Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен не поедут в Германию из-за урагана «Милтон».

— Я уверен, что, если бы Джо Байден хотел, никакой ураган бы не помешал ему прилететь, по крайней мере на один день, или пообщаться онлайн. Это явно давление на Зеленского, чтобы он свои планы корректировал в нужную для Запада сторону и не требовал каких-то амбициозных ресурсов, — считает Дмитрий Новиков.

И в украинских политических кругах, кажется, хоть и не кардинально, но всё же меняются настроения. Новый глава МИД Андрей Сибига гораздо больше открыт к территориальным компромиссам, нежели его предшественник Дмитрий Кулеба, пишет Financial Times. Кроме того, в западных СМИ всё чаще говорят о «большой сделке», которая заключается в согласии Украины со сложившимися реалиями «на земле». Пишут и том, что цели Украины в конфликте меняются из-за недостаточной поддержки ВСУ западными партнерами. В сентябре Киев получил, по информации в СМИ, лишь €10 млн помощи от международных партнеров — это стало наименьшим показателем с начала СВО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции Фото: TASS/AP/Robert Hegedus

Тот же Зеленский, который в прошлом году категорически отказывался от диалога с Москвой, сейчас уже допускает такую возможность. Более того, Украина намерена организовать новый мирный саммит к концу 2024 года, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар. По его словам, Киев хочет, чтобы на этот раз участие в саммите приняли и российские представители. Выступая на саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины в Хорватии, Зеленский заявил, что видит шанс для завершения военного конфликта не позднее 2025 года, передает Reuters.

Сейчас также всё чаще говорят о «немецком сценарии» завершения противостояния. Речь идет о том, что часть утраченных Киевом территорий останется под российским контролем, а Украина вступит в НАТО.

Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

— Немецкий сценарий не новый, о нем говорили довольно давно и в нем есть определенная логика. Но этот сценарий сейчас не соответствует установкам и российской, и украинской сторон, так как Киев официально, на данном этапе, не готов жертвовать территориями и настаивает на границах 1991 года. Российская же сторона не готова принять перспективу членства Украины в НАТО и настаивает на нейтральном статусе и демилитаризации страны, которая, насколько я понимаю, в этом сценарии не предусматривается, — считает Андрей Кортунов.

Интересна позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца, который за последнее время сразу несколько раз призвал к прекращению военных действий, говоря о необходимости скорейшего мирного урегулирования конфликта. Более того, 20 сентября он в очередной раз отказал украинской стороне в поставках ракет Taurus из-за угрозы неправильного их использования. 8 октября вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что основная цель ЕС — поставить Украину в выгодное положение для мирных переговоров, а также помочь Киеву на пути к членству в организации. При этом он ни разу не упомянул «победу Украины», что, возможно, указывает на существенное изменение риторики европейских чиновников.

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Так или иначе, до выборов в США вряд ли стоит ожидать каких-то поворотных моментов в российско-американских отношениях. Уже после назначения нового шефа Белого дома можно будет понять, в какую сторону станет двигаться внешняя политика Вашингтона. Надеяться на то, что РФ и США станут близкими партнерами, точно не стоит — этого не произойдет ни при Харрис, ни при Трампе. Но на начало конструктивного диалога хочется рассчитывать, иначе вся международная система безопасности, в том числе на фоне ближневосточных перипетий, просто может не справиться и дать окончательный сбой.