Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили ситуацию на Украине
Экономика
Экономика США замедлится до 1,5% из-за политики Трампа
Общество
Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Мир
Левая партия «Непокоренная Франция» выдвинула вотум недоверия премьер-министру
Происшествия
Правительство Тамбовской области сообщило об уничтожении БПЛА над регионом
Мир
В Эстонии предложили законопроект о закрытии границ с РФ
Экономика
Почти каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату лицом к 2026 году
Мир
США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке
Мир
Актриса Дэлис Карри погибла в своем доме при пожаре в Лос-Анджелесе
Армия
Минобороны России сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Экономика
Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась в третьей декаде декабря до 21,69%
Мир
Правящая партия в Сербии поддержит референдум о доверии Вучичу
Армия
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя регионами России
Экономика
Спрос на квартиры в Московской области упал в два раза
Туризм
Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года
Общество
В Крыму за сутки зафиксировали три новых выброса мазута
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии
Сюжет:

Мощность надвигающегося на Флориду урагана «Милтон» снизилась до четвертой

WP: мощность урагана «Милтон» снизилась до четвертой категории
0
Фото: REUTERS/Octavio Jones
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мощность урагана «Милтон», который надвигается на побережье американского штата Флорида, снизилась с максимальной пятой категории до четвертой. Об этом в среду, 9 октября, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

На данный момент максимальная скорость ветра составляет 249 км/ч. Эпицентр шторма находится в 402 км к юго-западу от города Тампы и движется на северо-восток со скоростью 26 км/ч.

«Подготовка, включая эвакуацию, если таковая будет указана, должна быть завершена в спешном порядке сегодня утром», — передает издание сообщение NHC.

Также отмечается, что под угрозой до сих пор находятся 5,5 млн человек. В связи с этим департамент здравоохранения Флориды направил около 600 автомобилей экстренного реагирования для оказания помощи в эвакуации горожан.

Нет денег на ветер: Белый дом под шквалом критики за отсутствие помощи пострадавшим от урагана
Президентская кампания демократов получила еще один удар

7 октября стало известно, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди прогнозируют на восточном побережье Флориды.

На следующий день газета The New York Times сообщила, что более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть побережье штата США из-за надвигающегося урагана. Кроме того, в издании обратили внимание на то, что после начала обязательной эвакуации в понедельник дороги переполнились на 150%, несмотря на то что чиновники призвали жителей идти в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

При этом Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с острой нехваткой сотрудников для реагирования на разрушительные последствия стихии. По данным СМИ, лишь 9% персонала готово к необходимым действиям.

9 октября агентство Reuters писало, что более чем на 17% автозаправочных станций Флориды закончилось топливо из-за приближения урагана «Милтон». По словам аналитика Патрика Де Хаана, так как люди спешат уехать от опасности, спрос на бензин резко вырос.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025