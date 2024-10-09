Мощность надвигающегося на Флориду урагана «Милтон» снизилась до четвертой

Мощность урагана «Милтон», который надвигается на побережье американского штата Флорида, снизилась с максимальной пятой категории до четвертой. Об этом в среду, 9 октября, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

На данный момент максимальная скорость ветра составляет 249 км/ч. Эпицентр шторма находится в 402 км к юго-западу от города Тампы и движется на северо-восток со скоростью 26 км/ч.

«Подготовка, включая эвакуацию, если таковая будет указана, должна быть завершена в спешном порядке сегодня утром», — передает издание сообщение NHC.

Также отмечается, что под угрозой до сих пор находятся 5,5 млн человек. В связи с этим департамент здравоохранения Флориды направил около 600 автомобилей экстренного реагирования для оказания помощи в эвакуации горожан.

7 октября стало известно, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди прогнозируют на восточном побережье Флориды.

На следующий день газета The New York Times сообщила, что более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть побережье штата США из-за надвигающегося урагана. Кроме того, в издании обратили внимание на то, что после начала обязательной эвакуации в понедельник дороги переполнились на 150%, несмотря на то что чиновники призвали жителей идти в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

При этом Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с острой нехваткой сотрудников для реагирования на разрушительные последствия стихии. По данным СМИ, лишь 9% персонала готово к необходимым действиям.

9 октября агентство Reuters писало, что более чем на 17% автозаправочных станций Флориды закончилось топливо из-за приближения урагана «Милтон». По словам аналитика Патрика Де Хаана, так как люди спешат уехать от опасности, спрос на бензин резко вырос.