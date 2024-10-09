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Захарова заявила о решительном осуждении Москвы удара Израиля по Дамаску

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Фото: REUTERS/Firas Makdesi
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Россия решительно осуждает удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Сирии Дамаску, который был произведен по жилому дому в густонаселенном квартале, в результате чего погибли мирные жители. Об этом 9 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что подобные действия становятся, как ни странно, обыденностью для еврейского государства.

«Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей. И возмутительно, что подобные действия превратились буквально в рутинную практику, применяемую по отношению к Сирии, Ирану, сектору Газа», — сказала дипломат на брифинге.

Она подчеркнула, что РФ в который раз настоятельно призывает израильскую сторону уважать суверенитет других государств, а также соблюдать базовые нормы международного права.

«Мы обращаем внимание на крайне безответственный и опасный характер совершенного акта агрессии, за которым отчетливо прослеживается стремление к дальнейшему расширению географии вооруженной эскалации в регионе», — подчеркнула дипломат.

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Вооруженные силы Израиля 8 октября нанесли удар по жилому зданию в Дамаске, в густонаселенном районе Меззе. В результате атаки погибли семь мирных жителей, в том числе дети, и 11 человек пострадали.

В тот же день удар Израиля по жилому дому в Дамаске решительно осудил МИД Сирии. В ведомстве указали на необходимость принятия срочных мер по сдерживанию Израиля.

До этого, 1 октября, три человека погибли, девять пострадали при воздушной агрессии Израиля в отношении Дамаска. В тот же день СМИ сообщали о раненых и погибших в результате ударов по Дамаску. По информации радиостанции Sham FM, израильские самолеты трижды выпускали ракеты по городу. Кроме того, в одном из районов вспыхнул сильный пожар.

Почти одновременно с этим ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Информацию об ударах подтвердил корреспондент «Известий», находящийся в городе. По его словам, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против целей шиитского движения «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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