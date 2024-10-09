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МИД Сирии осудил израильский удар по жилому зданию в Дамаске

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Фото: REUTERS/Firas Makdesi
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МИД Сирийской Арабской Республики решительно осуждает удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нанесенный по жилому дому в Дамаске. Об этом 8 октября сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление ведомства.

«Сирия самым решительным образом осуждает это жестокое преступление против беззащитного гражданского населения, которое представляет собой продолжение преступлений геноцида, совершаемого в отношении палестинцев и ливанцев», — приводится заявление сирийского министерства.

Также в МИД Сирии указали на необходимость принятия срочных мер по сдерживанию Израиля.

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Ранее, 8 октября, Вооруженные силы Израиля нанесли удар по жилому зданию в Дамаске, в густонаселенном районе Меззе. В результате атаки погибли семь мирных жителей, в том числе дети, и 11 человек пострадали.

До этого, 1 октября, три человека погибли, девять пострадали при воздушной агрессии Израиля в отношении Дамаска. В тот же день СМИ сообщали о раненых и погибших в результате ударов по Дамаску. По информации радиостанции Sham FM, израильские самолеты трижды выпускали ракеты по городу. Кроме того, в одном из районов вспыхнул сильный пожар.

Почти одновременно с этим ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Информацию об ударах подтвердил корреспондент «Известий», находящийся в городе. По его словам, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против целей шиитского движения «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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