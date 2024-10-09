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Во Франции Борреля назвали лжецом на фоне споров об оказании финпомощи ХАМАС

Лидер французской партии Барделла: Жозеп Боррель — лжец
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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Председатель французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла 7 октября назвал лжецом главу европейской дипломатии Жозепа Борреля из-за споров об оказании финансовой помощи палестинскому радикальному движению ХАМАС.

Как он отметил, Боррель обвинял Барделлу в клевете после его слов об использовании средств европейских госфондов для оказания финансовой поддержки ХАМАС. Однако Барделла подтвердил эту информацию и указал, что в период с 2014 по 2021 год Еврокомиссия действительно направила около €1,7 млн исламскому университету Газы.

«Жозеп Боррель — лжец, а деньги наших сограждан были незаконно изъяты и направлены на финансирование исламистской идеологии», — сказал он в ходе выступления в Европарламенте, фрагмент которого опубликован на его YouTube-канале.

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Ранее, 3 октября, чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Смирнов заявил, что решение ближневосточного конфликта связано с Палестинским государством, без остановки боев и переговоров прекратить обострение невозможно. Кроме того, дипломат сообщил, что Россия не будет выступать посредником, потому что выступать «не в чем», идет вооруженный конфликт. Он также отметил, что партнером РФ являются страны исламского мира, однако с Израилем контакты тоже поддерживаются.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

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