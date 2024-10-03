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Посол Смирнов указал на невозможность решить конфликт без Палестинского государства

Посол РФ Смирнов: решить конфликт на Ближнем Востоке может только остановка боев
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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Решение ближневосточного конфликта связано с Палестинским государством, без остановки боев и переговоров прекратить обострение невозможно. Об этом 3 октября в ходе круглого стола на тему: «Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: сценарии развития ситуации» в МИЦ «Известия» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Смирнов.

«Всегда придерживаюсь ортодоксальной российской позиции: решение вопроса только через процесс урегулирования, через мирный процесс. <...> Без создания Палестинского государства ничего не получится. <...> Американские усилия лишь создают дымовую завесу за тем, что происходит в регионе. Поэтому если мы хотим серьезно заняться нормализацией обстановки, разговорами между людьми, то военная опция должна вообще отойти в сторону», — высказался он.

Кроме того, дипломат сообщил, что Россия не будет выступать посредником, потому что выступать «не в чем», идет вооруженный конфликт. Он также отметил, что партнером РФ являются страны исламского мира, однако с Израилем контакты тоже поддерживаются.

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До этого, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин отметил, что позиция России по Израилю и Палестине не носит конъюнктурного характера, а основана на идее создания двух государств. Он также отметил, что такой позиции придерживаются многие страны, в том числе США, однако данный вопрос не был решен и лежит в «основе сегодняшнего противостояния».

В ходе заседания Совбеза 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в ООН. Он напомнил, что в 1949 году заявка Израиля на членство в организации была одобрена при условии выполнения резолюций Генассамблеи о плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение.

В октябре 2023 года Путин заявлял, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Франция, Германия, Нидерланды, Дания и Венгрия в свою очередь 22 мая решили не признавать Палестину. В тот же день обратное решение приняли Норвегия, Ирландия и Испания.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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